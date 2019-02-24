Украинка Харлан завоевала первую медаль Гран-при в сезоне (видео)

Спорт

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала первую медаль в сезоне, став бронзовым призером Гран-при Египта, проходившего в столице страны Каире.

Наша соотечественница, являющаяся победительницей общего зачета прошлого сезона, на своем пути одолела китаянку Хенг Янг (15:4), затем с одинаковым счетом (15:9) справилась с россиянкой Ольгой Никитиной и своей партнершей по сборной Украины Алиной Комащук, а в четвертьфинале разобралась с еще одной китаянкой Шао Йаки (15:6).

За выход в финал Харлан сошлась с Чои Су Йон из Южной Кореи. Уступая по ходу матча и получив травму, неудачно оступившись, украинка смогла сравнять счет и даже быть в шаге от победы, сделав счет 14:12 в свою пользу, но в итоге соперница все же смогла склонить чаши весов в свою пользу — 15:14.

Момент с повреждением Ольги Харлан

Таким образом, Ольга завоевала бронзовую медаль, которая стала для нее первой в нынешнем сезоне. Отмечу, что первый этап, проходивший в Орлеане (Франция), наша соотечественница пропустила, а второй в Солт-Лейк-Сити (США) провалила, вылетев после первого же поединка.

Первое же место досталось россиянке Софье Великой, которая в решающем противостоянии добыла победу 15:12.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан в третий раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира.

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