Зинченко второй сезон подряд выиграл в составе «МанСити» Кубок английской лиги (видео)

Спорт

В воскресенье, 24 февраля, на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка английской лиги, в котором друг другу противостояли действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» и соперник «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы «Челси», ранее по пять раз побеждавшие в турнире.

Команда Хосепа Гвардиолы, в составе которой всю встречу на знаменитой арене отыграл футболист сборной Украины Александр Зинченко, вырвала победу у «Челси» по пенальти — 4:3 (игровое время — 0:0), второй год подряд завладев трофеем.

Видео серии пенальти

Кстати, в самом конце дополнительного времени вратарь «Челси» Кеп Аррисабалага получил повреждение, и тренер решил его заменить на Вилли Кабальеро. Судьи уже объявили замену, однако испанец отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр матча Джонатан Мосс призвал наставника «Челси» Маурицио Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.

Разъяренный поведением подопечного Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.

Во время паузы перед серией пенальти итальянец на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а немецкий игрок обороны Антонио Рюдигер сдерживал тренера. Видимо, точку в этой истории ставить рано…

- Have you EVER seen anything like it?!



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Как бы там ни было, «Манчестер Сити» шестой раз стал победителем Кубка английской лиги, разыгрываемого с 1960 года, и по числу завоеванных трофеев уступает теперь только «Ливерпулю» (8 побед).

Что же касается Зинченко, добывшего третий титул в Англии (чемпионство и два Кубка лиги), то в текущем сезоне 22-летний украинец провел в футболке «МанСити» 16 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МанСити» с двумя голевыми пасами Зинченко забил шесть мячей «Челси» в матче премьер-лиги.

Фото Twitter ФК «Челси»



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