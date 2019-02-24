Происшествия

ЧП с туристами в Карпатах: появились тревожные данные о спасательной операции

Поисково-спасательная операция на горе Поп Иван Черногорский завершилась не без ущерба для спасателей. В соответствии с оперативной информацией Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом «обморожение верхних конечностей и лица».

Они были направлены в Коломыйскую и Калушскую центральные районные больницы для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

Напомним, 24 февраля спасатели завершили спуск группы туристов, с которыми 22 февраля произошло ЧП на горе Поп Иван, доставив в развернутый у подножия горы спасательный лагерь четырех человек. Также в лагерь спустили тела двух погибших туристов.

В сети появились фото погибших и их истории.

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