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Спорт

Скандал в «Челси»: испанский голкипер Кепа отказался уходить на замену в финале Кубка лиги (фото, видео)

9:45 25 февраля 2019   172
Кепа Ариссабалага
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Финальный поединок Кубка английской лиги на «Уэмбли», в котором «Манчестер Сити» в серии пенальти одолел «Челси», едва не завершился громким скандалом.

В самом конце дополнительного времени вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага получил повреждение, и тренер решил его заменить на Вилли Кабальеро. Резервный рефери уже подошел к бровке и готовился объявить замену, однако 24-летний испанец отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Арбитр поединка Джонатан Мосс призвал наставника «Челси» Маурицио Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.

Разъяренный поведением подопечного Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.

Во время паузы перед серией пенальти итальянец на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а немецкий игрок обороны лондонцев Антонио Рюдигер то и дело сдерживал тренера.

Кстати, в серии послематчевых пенальти испанский голкипер «Челси» парировал удар Сане, но его одноклубники (Жоржиньо и Давид Луиз) промахнулись дважды, и трофей второй год подряд достался «Манчестер Сити».

«Я не разобрался в ситуации и понял все лишь с появлением у тренерской скамьи доктора. Это было большое недопонимание. Я решил, что у вратаря случилась судорога, что он не готов к серии пенальти. Но дело было не в судороге, и он смог выйти на пенальти.

Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю", — заявил после игры главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.

«Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее. Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Сожалею о том, каким получилось окончание встречи.

У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей. Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.

Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет", — написал Кепа Аррисабалага в Twitter.

Отмечу, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший в финале все 120 минут, по данным WhoScored с оценкой 8,34 стал лучшим игроком матча в составах обеих команд. Футболист «МанСити» совершил 129 касаний к мячу, совершил 78 точных пасов (88 процентов), одну обводку, выиграл четыре верховых мяча (лучший в матче с Отаменди), совершил восемь удачных отборов (лучший показатель в поединке), а также одну потерю и четыре фола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с киевским «Динамо».

Фото dailymail.co.uk, sky sports, Getty Images

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