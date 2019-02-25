Спорт

Финальный поединок Кубка английской лиги на «Уэмбли», в котором «Манчестер Сити» в серии пенальти одолел «Челси», едва не завершился громким скандалом.

В самом конце дополнительного времени вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага получил повреждение, и тренер решил его заменить на Вилли Кабальеро. Резервный рефери уже подошел к бровке и готовился объявить замену, однако 24-летний испанец отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Арбитр поединка Джонатан Мосс призвал наставника «Челси» Маурицио Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.

Разъяренный поведением подопечного Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.

Во время паузы перед серией пенальти итальянец на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а немецкий игрок обороны лондонцев Антонио Рюдигер то и дело сдерживал тренера.

Have you EVER seen anything like it?!



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Кстати, в серии послематчевых пенальти испанский голкипер «Челси» парировал удар Сане, но его одноклубники (Жоржиньо и Давид Луиз) промахнулись дважды, и трофей второй год подряд достался «Манчестер Сити».

«Я не разобрался в ситуации и понял все лишь с появлением у тренерской скамьи доктора. Это было большое недопонимание. Я решил, что у вратаря случилась судорога, что он не готов к серии пенальти. Но дело было не в судороге, и он смог выйти на пенальти.

Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю", — заявил после игры главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.

«Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее. Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Сожалею о том, каким получилось окончание встречи.

У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей. Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.

Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет", — написал Кепа Аррисабалага в Twitter.

Отмечу, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший в финале все 120 минут, по данным WhoScored с оценкой 8,34 стал лучшим игроком матча в составах обеих команд. Футболист «МанСити» совершил 129 касаний к мячу, совершил 78 точных пасов (88 процентов), одну обводку, выиграл четыре верховых мяча (лучший в матче с Отаменди), совершил восемь удачных отборов (лучший показатель в поединке), а также одну потерю и четыре фола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с киевским «Динамо».

Фото dailymail.co.uk, sky sports, Getty Images



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