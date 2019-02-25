- 10:37 Опубликован новый трейлер финального сезона «Игры престолов»
- 10:27 Получив "Оскар", Рами Малек упал со сцены
- 10:24 СМИ сообщили о задержании экс-начальника Генштаба ВСУ
- 10:23 В оккупированной Макеевке прогремел взрыв: первые детали
- 10:20 Настя Каменских взбудоражила сеть откровенным постельным фото
- 10:17 Масштабный пожар на базах отдыха под Одессой: сгорело два десятка строений
- 10:14 Эмоциональную реакцию собаки на грустную сцену из мультфильма «Король Лев» сняли на видео
- 9:58 По "встречке" в центре Мелитополя: водитель устроил "шоу", подвергнув опасности всех, кто оказался рядом
- 9:56 В Киеве пьяная женщина устроила ночную гонку с патрульными
- 9:51 Нацбанк введет в обращение электронную гривню
Скандал в «Челси»: испанский голкипер Кепа отказался уходить на замену в финале Кубка лиги (фото, видео)
Финальный поединок Кубка английской лиги на «Уэмбли», в котором «Манчестер Сити» в серии пенальти одолел «Челси», едва не завершился громким скандалом.
В самом конце дополнительного времени вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага получил повреждение, и тренер решил его заменить на Вилли Кабальеро. Резервный рефери уже подошел к бровке и готовился объявить замену, однако 24-летний испанец отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.
Арбитр поединка Джонатан Мосс призвал наставника «Челси» Маурицио Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.
Разъяренный поведением подопечного Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.
Во время паузы перед серией пенальти итальянец на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а немецкий игрок обороны лондонцев Антонио Рюдигер то и дело сдерживал тренера.
Have you EVER seen anything like it?!— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.
Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk
Кстати, в серии послематчевых пенальти испанский голкипер «Челси» парировал удар Сане, но его одноклубники (Жоржиньо и Давид Луиз) промахнулись дважды, и трофей второй год подряд достался «Манчестер Сити».
«Я не разобрался в ситуации и понял все лишь с появлением у тренерской скамьи доктора. Это было большое недопонимание. Я решил, что у вратаря случилась судорога, что он не готов к серии пенальти. Но дело было не в судороге, и он смог выйти на пенальти.
Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за физической проблемы и сказал, что у него нет проблем. И он был прав. Я поговорил с Кепой, но только для того, чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю", — заявил после игры главный тренер «Челси» Маурицио Сарри.
«Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее. Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Сожалею о том, каким получилось окончание встречи.
У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей. Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.
Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет", — написал Кепа Аррисабалага в Twitter.
Отмечу, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший в финале все 120 минут, по данным WhoScored с оценкой 8,34 стал лучшим игроком матча в составах обеих команд. Футболист «МанСити» совершил 129 касаний к мячу, совершил 78 точных пасов (88 процентов), одну обводку, выиграл четыре верховых мяча (лучший в матче с Отаменди), совершил восемь удачных отборов (лучший показатель в поединке), а также одну потерю и четыре фола.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с киевским «Динамо».
Фото dailymail.co.uk, sky sports, Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 753 мм