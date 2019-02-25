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В Киеве пьяная женщина устроила ночную гонку с патрульными (видео)
В ночь на 25 февраля в Голосеевском районе Киева патрульным пришлось преследовать нарушителя правил дорожного движения — внедорожник KIA, и применить огнестрельное оружие для его остановки. Подробности инцидента стали известны Вартовим Еспресо.
За рулем авто находилась женщина, которая отказалась остановиться по требованию патрульных.
После нескольких попыток остановить беглянку при помощи голосовых и звуковых предупреждений, полицейские сделали 10 предупредительных выстрелов.
В конце-концов авто остановилось, протаранив при этом забор частного дома.
В сети появилось видео с места происшествия.
Напомним, 24 февраля в Киеве мужчина угнал фуру с СТО и устроил опасные гонки с полицией прямо посреди дня.
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