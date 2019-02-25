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Масштабный пожар на базах отдыха под Одессой: сгорело два десятка строений (фото)
В ночь на понедельник, 25 февраля, на известном черноморском курорте — в поселке городского типа Затока — вспыхнул пожар.
«Сообщение о возгорании на территории базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района поступило в службу спасения «101» в 04.20, — информировали в региональном главке ГСЧС. - По прибытии на место вызова спасатели установили, что горят здания на двух базах отдыха — «Черемшина» и «Надзбручье».
Отмечается, что сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для забора воды из моря. Пожар на площади в 800 квадратных метров удалось локализовать в 06:45, а ликвидировать — только в 08:25. Огнем уничтожено 20 зданий различной этажности. Вместе с тем, удалось спасти еще 57 рядом расположенных строений.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее «ФАКТЫ» информировали о пожаре, произошедшем на другом популярном курорте — в Западной Украине. Пламя охватило развлекательный комплекс в поселке Славское.
Также сообщалось о пожаре в четырехэтажном жилом доме в центре Одессы. Там была реальная угроза обрушения, поэтому из здания пришлось эвакуировать 40 человек.
А в Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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