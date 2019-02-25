26.87 / 27.09 30.43 / 30.81
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Масштабный пожар на базах отдыха под Одессой: сгорело два десятка строений (фото)

10:17 25 февраля 2019   928
пожар под Одессой в Затоке
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В ночь на понедельник, 25 февраля, на известном черноморском курорте — в поселке городского типа Затока — вспыхнул пожар.

«Сообщение о возгорании на территории базы отдыха в пгт Затока Белгород-Днестровского района поступило в службу спасения «101» в 04.20, — информировали в региональном главке ГСЧС. - По прибытии на место вызова спасатели установили, что горят здания на двух базах отдыха — «Черемшина» и «Надзбручье».

Отмечается, что сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для забора воды из моря. Пожар на площади в 800 квадратных метров удалось локализовать в 06:45, а ликвидировать — только в 08:25. Огнем уничтожено 20 зданий различной этажности. Вместе с тем, удалось спасти еще 57 рядом расположенных строений.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» информировали о пожаре, произошедшем на другом популярном курорте — в Западной Украине. Пламя охватило развлекательный комплекс в поселке Славское.

Также сообщалось о пожаре в четырехэтажном жилом доме в центре Одессы. Там была реальная угроза обрушения, поэтому из здания пришлось эвакуировать 40 человек.

А в Полтаве произошел масштабный пожар в торговых помещениях вблизи автовокзала и рынка «Киевский».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Киев
+5

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины