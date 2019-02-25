Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса

Политика

С 8 по 20 февраля 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Были опрошены 2042 респондента старше 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то 14,1 процента граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,6 процента — за Петра Порошенко и 7,4 — за Юлию Тимошенко. В целом голоса распределились бы так:

14,1% - за Владимира Зеленского,

9,6% - за Петра Порошенко,

7,4% - за Юлию Тимошенко,

5,8% - за Юрия Бойко,

3,4% - за Анатолия Гриценко,

3,4% - за Олега Ляшко,

1,7% - за Александра Вилкула,

1,5% - за Игоря Смешко,

1,4% - за Юрия Тимошенко,

1,3% - за Андрея Садового,

0,6% - за Евгения Мураева,

0,6% - за Александра Шевченко,\

0,4% - за Руслана Кошулинского,

0,3% - за Инну Богословскую,

0,3% - за Ольгу Богомолец,

0,2% - за Сергея Таруту,

0,2% - за Романа Безсмертного,

за других кандидатов — в целом 1,1%,

4,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,

8,3% - решили не участвовать в голосовании,

30,5% - не определились, за кого голосовать,

3,3% - отказались ответить на вопрос.

Разница в поддержке П. Порошенко и Ю. Тимошенко — в пределах статистической погрешности, что означает, что, по этим данным, наиболее реальными парами во втором туре были бы В. Зеленский — П. Порошенко или В. Зеленский — Ю. Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары П. Порошенко — Ю. Тимошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter