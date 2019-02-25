26.86 / 27.08 30.41 / 30.80
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса

15:08 25 февраля 2019   583
Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса

С 8 по 20 февраля 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Были опрошены 2042 респондента старше 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то 14,1 процента граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,6 процента — за Петра Порошенко и 7,4 — за Юлию Тимошенко. В целом голоса распределились бы так:

  • 14,1% - за Владимира Зеленского,
  • 9,6% - за Петра Порошенко,
  • 7,4% - за Юлию Тимошенко,
  • 5,8% - за Юрия Бойко,
  • 3,4% - за Анатолия Гриценко,
  • 3,4% - за Олега Ляшко,
  • 1,7% - за Александра Вилкула,
  • 1,5% - за Игоря Смешко,
  • 1,4% - за Юрия Тимошенко,
  • 1,3% - за Андрея Садового,
  • 0,6% - за Евгения Мураева,
  • 0,6% - за Александра Шевченко,\
  • 0,4% - за Руслана Кошулинского,
  • 0,3% - за Инну Богословскую,
  • 0,3% - за Ольгу Богомолец,
  • 0,2% - за Сергея Таруту,
  • 0,2% - за Романа Безсмертного,
  • за других кандидатов — в целом 1,1%,
  • 4,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
  • 8,3% - решили не участвовать в голосовании,
  • 30,5% - не определились, за кого голосовать,
  • 3,3% - отказались ответить на вопрос.

Разница в поддержке П. Порошенко и Ю. Тимошенко — в пределах статистической погрешности, что означает, что, по этим данным, наиболее реальными парами во втором туре были бы В. Зеленский — П. Порошенко или В. Зеленский — Ю. Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары П. Порошенко — Ю. Тимошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
+4

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины