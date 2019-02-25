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Порошенко увеличил отрыв от Тимошенко: данные соцопроса
С 8 по 20 февраля 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Были опрошены 2042 респондента старше 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то 14,1 процента граждан проголосовали бы за Владимира Зеленского, 9,6 процента — за Петра Порошенко и 7,4 — за Юлию Тимошенко. В целом голоса распределились бы так:
- 14,1% - за Владимира Зеленского,
- 9,6% - за Петра Порошенко,
- 7,4% - за Юлию Тимошенко,
- 5,8% - за Юрия Бойко,
- 3,4% - за Анатолия Гриценко,
- 3,4% - за Олега Ляшко,
- 1,7% - за Александра Вилкула,
- 1,5% - за Игоря Смешко,
- 1,4% - за Юрия Тимошенко,
- 1,3% - за Андрея Садового,
- 0,6% - за Евгения Мураева,
- 0,6% - за Александра Шевченко,\
- 0,4% - за Руслана Кошулинского,
- 0,3% - за Инну Богословскую,
- 0,3% - за Ольгу Богомолец,
- 0,2% - за Сергея Таруту,
- 0,2% - за Романа Безсмертного,
- за других кандидатов — в целом 1,1%,
- 4,4% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
- 8,3% - решили не участвовать в голосовании,
- 30,5% - не определились, за кого голосовать,
- 3,3% - отказались ответить на вопрос.
Разница в поддержке П. Порошенко и Ю. Тимошенко — в пределах статистической погрешности, что означает, что, по этим данным, наиболее реальными парами во втором туре были бы В. Зеленский — П. Порошенко или В. Зеленский — Ю. Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары П. Порошенко — Ю. Тимошенко.
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