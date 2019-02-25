Ляшко потребовал от Гройсмана обязать Коболева вернуть в бюджет баснословную премию

Политика

В понедельник, 25 февраля, в ходе согласительного совета руководства Верховной Рады глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства не позднее 27 февраля обязать руководство «Нафтогаза» вернуть в бюджет миллионные премиальные, которые народный депутат назвал незаконными. По словам Ляшко, с аналогичным исковым требованием его фракция обратится в суд. Также лидер «радикалов» настаивает на том, чтобы премьер-министр не продлевал трудовой договор с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, истекающий в марте текущего года.

Комментируя инициативу главы Радикальной партии, политический эксперт Янина Соколовская предположила, что в среду, 27 февраля, Верховная Рада примет постановление авторства Олега Ляшко, обязывающее руководство НАК «Нафтогаз Украины» вернуть в бюджет премию в размере 1 миллиарда 395 миллионов гривен, которую Коболев получил после победы в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Также эксперт не исключает, что это станет поводом для отставки руководителя «Нафтогаза».

«Решение парламента станет прецедентом для не продления Кабинетом министров контракта с Андреем Коболевым, который истекает в марте 2019 года. На фоне крайней неудовлетворенности общества драконовскими тарифами на газ и тепло, скандал с незаконным получением руководством „Нафтогаза“ из госбюджета баснословных премиальных замять уже не удастся. Правительству будет легче избавиться от Коболева, отправив его в отставку. Тем более что напор парламентской фракции „радикалов“ с каждым днем будет становиться все сильнее», — написала Янина Соколовская на своей странице в Facebook.

При этом эксперт отметила, что именно Ляшко последовательно выступает за справедливую формулу начисления платежей за коммунальные услуги. По словам Соколовской, за эту тему «всерьез не берется никто, даже под выборы». «То есть говорить об этом — говорят, но на тарифные майданы выходят только „ляшковцы“ и в Раде эти вопросы поднимают они же», — написала эксперт в соцсети.



Напомним, в ходе своего выступления на согласительном совете Олег Ляшко заявил: «Власть утверждает, что тарифы обоснованы. А я говорю, что сегодняшняя цена на газ — это цена коррупции чиновников „Нафтогаза“, отсутствия инвестиций в энергомодернизацию и добычу собственного газа, угля, торфа. Рост задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на 25 миллиардов гривен с ноября свидетельствует, что система субсидий не работает и людям нечем платить. В то же время „газовые чиновники“ выписывают себе миллионные премии. Коболева и других чиновников „Нафтогаза“ я потрушу, как липку, и заставлю вернуть их незаконные премии в государственный бюджет».

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