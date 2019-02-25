Под Киевом полицейская погоня закончилась масштабной аварией (видео)

Происшествия

В Киевской области в Новых Петровцах полицейские во время погони за автомобилем нарушителя врезались в другой автомобиль. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook странице «Мое село — Новые Петровцы».

Так, там можно увидеть, как авто патрульных движется по дороге с высокой скоростью и включенной «мигалкой». Во время попытки обгона автомобиля Seat, полицейские врезались в него, а затем въехали в магазин автозапчастей. Всего в аварии пострадало три автомобиля.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 25 февраля в Голосеевском районе Киева патрульным также пришлось преследовать нарушителя правил дорожного движения — внедорожник KIA, и применить огнестрельное оружие для его остановки.

За рулем авто находилась женщина, которая отказалась остановиться по требованию патрульных. После нескольких попыток остановить беглянку при помощи голосовых и звуковых предупреждений, полицейские сделали 10 предупредительных выстрелов.

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