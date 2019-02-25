"Замок Паланок" и "Конь": Нацбанк вводит в обращение новые монеты (фото)

Деньги

26 февраля Национальный банк Украины вводит в обращение три памятные монеты:"Замок Паланок" (серебро), «Замок Паланок» (нейзильбер) и «Конь» (серебро). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Пятигревневая монета «Замок Паланок» из серии «Памятники архитектуры Украины» посвящена древнему историческому и военно-архитектурному памятнику, который находится на юго-западе современного Мукачево.

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение внутреннего двора замка; вверху на фоне кирпича входных ворот — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись «Украина»; внизу: на фоне брусчатки — номинал: 5, на зеркальном фоне надписи: «гривень» и год чеканки монеты — 2019; внизу справа — логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещены: вверху — замок Паланок, внизу — стилизованное отражение в воде старого замка (изображение со старинных гравюр), в центре — стилизованное изображение колодца, в который бросили древнюю монету, от которой расходятся круги воды; слева и справа надписи: «замок Паланок»; по кругу — каменная кладка, разделенная цепями.

Монета изготовлена из нейзильбера, тираж — 40 000 штук.

Десятигривневая монета «Замок Паланок» из серии «Памятники архитектуры Украины» также посвящена древнему фортификационному сооружению Мукачево и имеет такой же вид, как и пятигривневая (кроме цифры).

На аверсе монеты размещено стилизованное изображение внутреннего двора замка; вверху на фоне кирпича входных ворот — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украина; внизу: на фоне брусчатки — номинал 10 на зеркальном фоне надписи: «гривень» и год чеканки монеты — 2019.

На реверсе монеты размещены: вверху замок Паланок, внизу — стилизованное отражение в воде старого замка (изображение со старинных гравюр), в центре — стилизованное изображение колодца, в который бросили древнюю монету, от которой расходятся круги воды; слева и справа надписи: «замок Паланок»; по кругу — каменная кладка, разделенная цепями.

Монета изготовлена из серебра (Ag 925), тираж — 4000 штук.

Пятигривневая монета «Конь» (из серии «Фауна в памятниках культуры Украины») посвящена коню, изображение которого находим на памятниках культуры Киевской Руси.

На аверсе монеты размещены: вверху — малый Государственный герб Украины, надпись «Україна», под которой — год чеканки монеты — 2019 и номинал — 5 гривень; в центре — позолоченное изображение фрагмента киевского каменного рельефа XI в. с изображением святого великомученика Евстафия Плакиды на фоне (справа) образа Георгия Победоносца с иконы второй половины XV в.

На реверсе монеты слева изображена голова коня, справа от которой на зеркальном фоне размещена вертикальная надпись «КІНЬ» (внизу) и фрагмент шиферной плиты XI в. с изображением святых всадников, топчущих змей.

Монета изготовлена из серебра (Ag 925), тираж — 4000 штук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года Нацбанк выпустил особую монету к новогодне-рождественским праздникам. На монете изображен традиционный символ Рождества — восьмиконечная звезда с лучами-лентами разных цветов. С обратной стороны монеты изображен еще один символ христианского праздника — три рождественских ангела в окружении звезд и снежинок.

Также Нацбанк планирует запустить в оборот новую памятную банкноту номиналом 100 гривен. Деньги появятся в честь 100-летия событий Украинской революции 1917−1921 гг., а также введения в этот период первых украинских бумажных денег. Новые 100 гривен от Нацбанка — это сувенирная продукция, они не являются платежным средством.

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