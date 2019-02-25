«Динамо» на «Олимпийском» разгромило «Зарю»: видеообзор матча

Спорт

В понедельник, 25 февраля, матчами с участием грандов — «Динамо» и «Шахтера» — в Киеве и Харькове финиширует программа 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 19-й тур

«Динамо» (Киев) — «Заря» (Луганск) — 5:0 (Шапаренко, 34, 45, Вербич, 37, 53, Соль, 73). Молодежные составы — 5:1.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76), Цыганков (Цитаишвили, 70), Шапаренко, Вербич, Соль (Русин, 79).

«Шахтер» (Донецк) — «Александрия» — 2:0 (Марлос, 14, Мораес, 35). На 78-й минуте Марлос не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат (Матвиенко, 90+1), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Соломон, 79), Марлос, Патрик (Майкон, 69), Тайсон, Мораес.

«Арсенал-Киев» — «Десна» (Чернигов) — 0:2 (Д. Фаворов, 1, А. Фаворов, 90+1, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Карпаты» (Львов) — 0:4 (ди Франко, 25, Швед, 51, с пенальти, 55, 90+1). На 85-й минуте Карека («Ворскла») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Пихаленок, 45+1, с пенальти, Борячук, 65, с пенальти — Г. Пасич, 25). Матч молодежных команд не состоялся (резервисты донецкого клуба — U19 и U21 — сняты с соревнований из-за участия в договорных поединках).

«Львов» — «Черноморец» (Одесса) — 0:1 (Гошкодеря, 32). Молодежные команды — 1:2.

На первый в 2019 году поединок чемпионата Украины киевское «Динамо» вышло без дисквалифицированного Шепелева и травмированных Пиварича, Дуэлунда, Беседина и Кадара. У «Зари» по условиям арендного соглашения против своей команды не могли сыграть Богдан Леднев, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко.

Впрочем, по сравнению с недавним поединком Лиги Европы против «Олимпиакоса» Хацкевич произвел в «основе» всего одну замену (да и ту вынужденную) — вместо Шепелева с первых минут на поле вышел капитан команды Сидорчук.

Киевляне перевернули ход напряженного поединка в течение трех минут первого тайма. Сначала после острого выпада динамовцев Цыганков шикарно покатил мяч на дальнюю штангу, и набежавший Шапаренко поразил пустые ворота, а вскоре классный сольный проход удался словенцу Вербичу. Более того, перед самым перерывом Шапаренко после навеса Вербича довел счет до разгромного — 3:0 (три удара в створ — три гола).

Избиение «Зари» продолжилось после перерыва. Сначала Вербич после отскока мяча от Караваева вышел на ударную позицию и забил свой седьмой мяч в текущем розыгрыше премьер-лиги, а на 73-й минуте после флангового навеса Кендзеры испанец Соль открыл счет своим голам в чемпионате Украины — 5:0.

Напомню, что в поединке первого круга «Заря» отобрала у динамовцев два очка (1:1). «Бело-синие», стоит отметить, ответили луганчанам достойно. Самая крупная победа «Динамо» в сезоне (ранее со счетом 4:0 киевлянами были обыграны «Десна», «Мариуполь» и «Карпаты»).

«Шахтер» после фиаско в еврокубковой дуэли с «Айнтрахтом» вышел на игру в Харькове против третьей команды премьер-лиги «Александрии» предельно собранным. И уже до перерыва горняки обеспечили себе комфортное преимущество. Сначала Марлос поразил ворота Панькива сам, а затем помог забить 15-й мяч в чемпионате бразильцу Мораесу.

«Гулять так гулять» — подумал, видимо, полузащитник сборной Украины и заработал во втором тайме еще и пенальти. Только вот выиграть дуэль у голкипера «Александрии» с 11-метровой отметки Марлосу не удалось.

Как бы там ни было, команда Фонсеки добыла важную победу (хотя у команды Шарана было, по крайней мере, три шикарных шанса поразить ворота Пятова) и по-прежнему лидирует с семиочковым отрывом от «Динамо».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 48 очков (19 матчей);

2. «Динамо» — 41 (19);

3. «Александрия» — 36 (19);

4. «Заря» — 28 (19);

5. «Десна» — 27 (19);

6. «Ворскла» — 27 (19);

7. «Мариуполь» — 27 (19);

8. «Львов» — 23 (19);

9. «Карпаты» — 20 (19);

10. «Олимпик» — 19 (19);

11. «Черноморец» — 15 (19);

12. «Арсенал-Киев» — 8 (19).

В следующем, 20-м, туре в премьер-лиге сыграют: «Десна» — «Динамо», «Черноморец» — «Шахтер» (2 марта), «Олимпик» — «Арсенал-Киев», «Заря» — «Ворскла», «Карпаты» — «Львов» и «Александрия» — «Мариуполь» (3 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу».

Фото ФК «Динамо»



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