Бедность — враг не менее опасный, чем российская агрессия, — Порошенко

Политика

Монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевской области.

«Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен — Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью», — подчеркнул он.

«Почему именно сегодня? Почему не раньше? Потому что четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства», — подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

«И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью», — подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тысяч домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг.

«В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры», — отметил Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это доверие к людям.

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика — автоматическая индексация пенсий.

«Подчеркиваю, что уже в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий — ред.). Пенсии вырастут более чем у 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый — уровень инфляции, второй — рост средней заработной платы в стране», — подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

«Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии», — добавил глава государства.

По словам президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.

«22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых „евроблях“ — ред.) завершился. Как вы думаете сколько средств поступило в Пенсионный Фонд и государственный бюджет от „евробляхеров“? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд гривен поступили в государственный бюджет и Пенсионный фонд. И сегодня в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная доля — пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015−2016 годов. В целом это составляет 2410 грн. — получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн в марте и апреле», — подчеркнул Глава государства.

«Уверен, что из года в год мы опережающими темпами — так же как мы это делали с минимальной зарплатой — сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия — на фронте, в борьбе с бедностью — монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей», — подчеркнул президент, добавив, что сегодня есть инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, что будет стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.

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