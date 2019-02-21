Субсидии с марта станут выдавать наличными: как это будет работать

Деньги

В настоящее время субсидии получают около 4 миллионов человек. Как отмечают в правительстве, это одна из наиболее успешных и востребованных государственных программ. Поэтому галопирующие изменения то в ее расчете, то в назначении, то в выплате вызывают острый интерес у большинства жителей Украины.

«Дешевый газ для населения» поступал на коммерческие предприятия"

Не успели «ФАКТЫ» в конце января сообщить радостную новость о том, что субсидии постепенно — до октября 2019 года — будут монетизированы путем перевода средств на специальные счета в «Ощадбанке», как тут же правительство приняло революционное решение: всем нынешним получателям монетизировать субсидии уже в марте. И выплатить прямо наличными деньгами.

— Было совещание у президента Украины с участием премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, а именно «Укрпочты», «Нафтогазу», Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД. Приняли политическое решение о том, чтобы людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты в наличной форме уже с марта, — сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Президент Петр Порошенко отметил, что система субсидий не работала эффективно по причине дефицита доверия государства к жителям страны.

— Украинцам не доверяли. Не доверяли и говорили, что если отдать наличные пенсионерам, малообеспеченным, то они не заплатят (за потребленные жилищно-коммунальные услуги. — Авт.), — сказал глава государства. — Хочу подчеркнуть, что я как президент, премьер-министр и правительство доверяем украинцам. Мы запускаем проект по монетизации субсидий, чтобы уже в марте те, кто имеет субсидии, могли получить их за февраль в наличной форме. Для чего? Чтобы сделать партнерами весь украинский народ и мотивировать его сократить потребление. Мы доверяем людям.

Народ растерялся. Коммунальщики — тоже. Хорошо это или плохо? С одной стороны, есть опасность, что полученные наличные деньги люди могут потратить совсем не на оплату коммунальных услуг и задолженность населения перед предприятиями, подающими в дома свет, газ, тепло и воду, возрастет. Кроме того, в предыдущей версии монетизации правительство настаивало, что слишком большой выброс наличных средств в финансовую систему страны может привести к инфляционным процессам.

С другой стороны, международные институты настаивают как раз на том, чтобы ответственность за своевременную оплату платежек переложили на население. По мнению экспертов, это не только повысит их платежную дисциплину, но также будет стимулировать более экономно расходовать топливо, газ, свет и воду. В ходе совещания у президента отмечалось, что люди, которые получают субсидии, потребляют в 1,7—2 раза больше газа, чем те, кто их не получает.

Кроме того, чего уж греха таить, адресная выплата призвана предотвратить различные нецелевые потери средств в случае безадресной оптовой оплаты коммунальных услуг государством, как было раньше. Как сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, до 2014 года компания НАК «Нафтогаз» ежегодно потребляла до 130 миллиардов гривен дотаций из государственного бюджета.

— Под видом «дешевого газа для населения», который списывался по нормативам для населения, газ на самом деле поступал на коммерческие предприятия. А разница между стоимостью газа для населения и коммерческим сектором практически оседала в карманах олигархов, — пояснил он.

Теперь эту ситуацию удалось коренным образом изменить. В том числе — усилив адресность распределения государственных средств. И монетизация субсидий — важнейшее звено борьбы с кражей денег из бюджета.

Еще один плюс за монетизацию субсидий состоит в том, что это решает вопросы оплаты услуг объединений собственников многоквартирных домов (более известных в народе как ОСББ), которые мы имеем в настоящее время.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов, монетизация субсидий — правильное решение.

«Три причины почему:

1. Экономическая наука считает, что наиболее эффективно выдавать субсидии деньгами на руки. Это создает мотивацию для людей потреблять меньше (субсидируемых услуг) и сэкономленные деньги тратить на другие необходимые нужды.

2. Мы строим страну свободных людей. Люди имеют право свободно распоряжаться помощью, предоставленной государством.

3. Выдача субсидий деньгами на руки, а не перечисление этих средств частным или государственным компаниям уменьшает возможности для коррупции".

Также Тимофей Милованов ответил на претензии о том, что монетизация субсидий прямо перед выборами — это схема в пользу одного кандидата.

«Демократия так и работает. Чтобы понравиться избирателям, политики делают правильные решения. Никто не мешал монетизировать субсидии предыдущим политикам, но они почему-то решили этого не делать (по моему мнению, потому что монетизация уменьшает возможности для коррупции и предоставляет больше денег напрямую людям)…

Надеюсь, правительство работает над усилением администрирования выдачи денег (чтобы уменьшить неэффективную выдачу и предотвратить коррупцию) и созданием условий для возможностей энергосбережения (уменьшение потребления)".

«Средний размер субсидии составляет полторы тысячи гривен»

Как бы там ни было, но с марта у нас будут параллельно функционировать две системы монетизации субсидий, что вносит хаос уже в само определение этого и без того сложного термина.

Первая система, которая стартует в марте, предусматривает выплату суммы субсидии наличными деньгами. Касается она всех людей, которым субсидия была назначена до 1 января 2019 года. То есть для «старых» субсидиантов.

Этот механизм запускается в экспериментальном порядке, чтобы, как отметил министр социальной политики Андрей Рева, «всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать».

Вторая система, которая началась в январе 2019 года, предусматривает… тоже выплату субсидии «живыми деньгами». Но не прямо хрустящими купюрами в руки, а безналичным переводом на специальный счет в «Ощадбанке» (о чем «ФАКТЫ» подробно рассказывали в статье «Украинцы получат сэкономленные деньги: все, что нужно знать о монетизации субсидий»). Эта система предусмотрена для тех, кто после 1 января 2019 года подал документы для назначения субсидии. То есть для всех новых субсидиантов.

И теперь самое главное: эти две системы будут функционировать параллельно три месяца: март, апрель и май. В мае 2019 года состоится переназначение субсидии на следующий год и будет окончательно решено, какую из двух систем монетизации оставить.

— До мая мы будем иметь представление о том, какой механизм является более эффективным, — отметил Андрей Рева. — Сегодня у нас четыре миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет полторы тысячи гривен. То есть шесть миллиардов гривен в месяц мы будем выдавать наличными.

При этом министр подчеркнул, что правительственным видением того, как монетизировать субсидии, была именно безналичная выплата субсидий, которая и стартовала ранее — в январе.

— К сожалению, далеко не все эксперты и специалисты нас поддержали, а значительная их часть критиковала правительство за выбранный вариант выплаты субсидий, — отметил он. — После обсуждения этого вопроса на совещании у президента, в том числе с участием представителей общественности, которые отстаивали механизм выплаты субсидий в наличной форме, было принято решение о предоставлении субсидий тем гражданам, которым субсидии были назначены в октябре 2018 года, в наличной форме с марта 2019-го.

По окончании отопительного сезона состоится ревизия эффективности обоих вариантов предоставления субсидий, и по ее результатам решится, какой оставить. Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта — и безналичный, и наличный. Люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты либо не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий.

Для подстраховки был принят еще один (вполне действенный) предохранитель — вместе с началом выплаты субсидий наличкой правительство сократило с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг. Без паники! Исключением будет ситуация, когда Минсоцполитики, в подчинении которого сейчас являются все расчеты с субсидиями, не обеспечило их выплату.

Теперь семьи могут онлайн узнать размер уже назначенных субсидий

О том, как будут монетизированы субсидии в безналичной форме, мы в свое время рассказывали довольно подробно. Напомним вкратце.

Все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в безналичной модели монетизации. При назначении субсидии им изначально открывают счет в «Ощадбанке», куда государство перечисляет сумму субсидии.

Расчеты за потребленные услуги этих лиц также осуществляет «Ощадбанк». При этом «Ощадбанк» при помощи SMS-сообщений информирует семью о том, что деньги субсидии поступили на счет, банк провел оплату и сколько остается заплатить за коммуналку.

Такой механизм предусматривает, что семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через «Ощадбанк» будет платить часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм. А субсидианты потом будут доплачивать вторую часть счета.

По результатам отопительного сезона, если семья экономила ресурсы, остаток неиспользованной субсидии ей выплатят наличными через тот же «Ощадбанк».

— После того как человек оплатил свою часть, по окончании отопительного сезона сэкономленные деньги со специального счета будут перечислены на обычные счета. И люди смогут использовать их по своему усмотрению, — пояснил в свое время Андрей Рева. — Чем больше сэкономят — тем больше получат денег.

Комиссию за обслуживание персональных счетов субсидиантов «Ощадбанк» брать не будет.

Эта система удобна, ведь людям не придется производить сложные расчеты по уплате коммуналки. Но трудность в том, что придется контролировать весь процесс расчетов (которые проводит «Ощадбанк»), если человек хочет по итогам сезона получить сэкономленную сумму субсидии. Также нужно отметить, что сэкономленная субсидия будет выплачиваться не каждый месяц, а один раз. Зато за весь сезон сразу.

А вот со второй системой — выплатой субсидий наличными деньгами «старым» получателям — нужно еще разобраться.

Итак, наличными деньгами в марте получат субсидию все те, кому она была назначена до 1 января 2019 года. По данным Министерства социальной политики, таких получателей у нас в стране 3 миллиона 742 тысячи семей. Львиная доля — около 70 процентов — пенсионеры.

Пенсионеры, получающие пенсию на почте, субсидию смогут получить там же: через учреждения «Укрпочты». Те, кто получает пенсию в «Ощадбанке» или любом другом уполномоченном банке, могут получить субсидию на свою пенсионную карточку в этом же банке. При этом сумма начисленной пенсионерам субсидии должна поступить одновременно с пенсией — с 4 по 25 марта.

А если получатель не пенсионер? Было решено, что в марте «Укрпочта» доставит таким людям сообщение о том, сколько средств поступит субсидианту и где он сможет их получить.

Рассматривается вариант, что субсидианты, не являющиеся пенсионерами, смогут получить субсидию в «Ощадбанке» через систему «Быстрая копейка». Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение «Ощадбанка», предоставив паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода для каждого получателя субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

Теперь о самом механизме оплаты платежек. При этой системе субсидиант самостоятельно рассчитывает и оплачивает все жилищно-коммунальные услуги. Если семья экономно расходовала газ, свет, воду, топливо и после уплаты всех платежей у нее осталась часть субсидии, эта сумма становится личными деньгами. Сэкономленные деньги у семьи появляются каждый месяц, а не по итогам сезона.

Для лучшего понимания Министерство социальной политики привело такой пример. Если семья получает ежемесячно от государства субсидию в размере 1600 гривен, а платежка за газ в феврале придет на 1100 гривен, то 500 гривен останется ей на собственные нужды или для оплаты счета, скажем, за воду или электроэнергию. Суть нового механизма заключается в том, что домохозяйство будет получать поддержку от государства в виде субсидии наличными и дальше сможет самостоятельно рассчитываться за потребленные услуги, а сэкономленные средства использовать по своему усмотрению. Поэтому такое понятие, как обязательный платеж, отменяется.

В то же время еще раз напоминаем, что Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий. Всем получателям субсидий нужно помнить: если эксперимент с наличной выплатой субсидий провалится, у правительства будет достаточно весомый аргумент, почему в мае мы откажемся от этой модели и перейдем на безналичную.

Для тех, у кого возникли вопросы по поводу оформления жилищно-коммунальных субсидий, работает правительственная горячая линия по номеру 15−45 (бесплатно и круглосуточно со стационарных и мобильных телефонов).

Дополнительные консультации можно получить в контакт-центре «Ощадбанка» по телефону 0−800−210−800.

Подробные ответы на вопросы представлены на правительственном сайте teplo.gov.ua. Там же есть онлайн-калькулятор субсидии.

Более того, теперь семьи могут онлайн узнать размер уже назначенных субсидий. С июля 2018 года Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. На сайте subsidii.ioc.gov.ua достаточно ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли семье субсидия. И даже уточнить ее размер в отопительном и неотопительном сезонах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии.

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