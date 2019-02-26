Ослушался тренера: голкипер «Челси» Кепа оштрафован на недельную зарплату (видео)

Спорт

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага оштрафован лондонским клубом на недельную зарплату за отказ покинуть поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Напомню, что главный тренер «аристократов» Маурицио Сарри перед серией 11-метровых ударов хотел заменить баска на Вилли Кабальеро, но 24-летний страж ворот отказался покидать свой пост.

Поскольку вратарь сборной Испании зарабатывает в лондонском гранде 11,1 млн евро в год, несложно подсчитать, что ему придется раскошелиться на 225 тысяч евро.

Have you EVER seen anything like it?!



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.

Кстати, Кепа Аррисабалага уже извинился перед главным тренером команды Маурицио Сарри за свой поступок.

«Я был очень рад сыграть в первом кубковом финале за „Челси“ и горжусь игрой команды. Я много думал о произошедшем. Несмотря на то, что в том эпизоде произошло недопонимание, я допустил большую ошибку, поведя себя именно так. Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, партнерами по команде и клубом. Кроме того, прощу прощения у фанатов. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб сочтет уместным», — цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

Напомню, что Кепа, перешедший прошлым летом в «Челси» (соперник «Динамо» в Лиге Европы) из «Атлетика» за 80 млн евро, не только самый дорогой испанский футболист в истории (ранее за форварда Альваро Морату «Челси» заплатил 65 млн), но и самый дорогой голкипер мира. Прежний рекорд принадлежал бразильскому вратарю Алиссону, которого летом прошлого года «Ливерпуль» выкупил у «Ромы» за 62,5 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский голкипер Кепа отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.

Фото Getty Images



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