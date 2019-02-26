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Спорт

Ослушался тренера: голкипер «Челси» Кепа оштрафован на недельную зарплату (видео)

9:53 26 февраля 2019   277
Кепа Аррисабалага
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага оштрафован лондонским клубом на недельную зарплату за отказ покинуть поле в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити». Напомню, что главный тренер «аристократов» Маурицио Сарри перед серией 11-метровых ударов хотел заменить баска на Вилли Кабальеро, но 24-летний страж ворот отказался покидать свой пост.

Поскольку вратарь сборной Испании зарабатывает в лондонском гранде 11,1 млн евро в год, несложно подсчитать, что ему придется раскошелиться на 225 тысяч евро.

Кстати, Кепа Аррисабалага уже извинился перед главным тренером команды Маурицио Сарри за свой поступок.

«Я был очень рад сыграть в первом кубковом финале за „Челси“ и горжусь игрой команды. Я много думал о произошедшем. Несмотря на то, что в том эпизоде произошло недопонимание, я допустил большую ошибку, поведя себя именно так. Приношу свои извинения, а также лично извиняюсь перед тренером, партнерами по команде и клубом. Кроме того, прощу прощения у фанатов. Я извлеку уроки из этой истории и приму любое наказание, которое клуб сочтет уместным», — цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

Напомню, что Кепа, перешедший прошлым летом в «Челси» (соперник «Динамо» в Лиге Европы) из «Атлетика» за 80 млн евро, не только самый дорогой испанский футболист в истории (ранее за форварда Альваро Морату «Челси» заплатил 65 млн), но и самый дорогой голкипер мира. Прежний рекорд принадлежал бразильскому вратарю Алиссону, которого летом прошлого года «Ливерпуль» выкупил у «Ромы» за 62,5 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанский голкипер Кепа отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.

Фото Getty Images

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