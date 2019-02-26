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Савченко призналась, что таки хотела взорвать Раду (видео)
Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что хотела взорвать Верховную Раду, но не планировала взрывать половину Киева. Об этом она сообщила во время заседания Верховного суда Украины, общаясь с известным украинским журналистом Дмитрием Гордоном.
«Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать — это не одно и то же. Но не пол-Киева, Дмитрий. Учти, пожалуйста: не пол-Киева! Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают. Но не пол-Киева, а Верховную Раду. Не путайте, пожалуйста», — заявила она.
Также Савченко опровергла мнение, что она является агентом ФСБ.
«Нет, никогда не была и никогда не буду. Хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду», — заявила она.
Как писали «ФАКТЫ», 25 февраля Верховный суд Украины постановил, что уголовное производство против народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.
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