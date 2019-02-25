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Верховный суд решил, что Савченко и Рубана должны судить в Киеве
Уголовное производство против народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.
Такое решение принял Верховный суд Украины, сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, сообщает «Интерфакс-Украина».
Как писали «ФАКТЫ», 11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела Савченко и Рубана в Черниговском районном суде Черниговской области.
14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело Савченко и Рубана было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.
15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым. Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.
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