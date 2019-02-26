Сколько водки и вина украинец может купить на зарплату

Деньги

В Украине продолжается рост цен на алкогольные напитки. Однако, как оказалось, количество бутылок вина или водки, которые среднестатистический украинец может купить на свою зарплату, увеличивается. Но при этом легальное производство некоторых спиртных напитков постоянно снижается.

По данным Государственной службы статистики, производство водки в Украине за четыре года сократилось на 31,8%, или на 5,913 млн декалитров (дал), до 12,690 млн декалитров. В частности, в 2015 году по сравнению с 2014 годом производство водки уменьшилось на 13%, или на 2,780 млн дал, до 18,603 млн дал. В 2016 году — на 10,9%, или на 2,028 млн дал, до 16,581 млн дал. В 2017 году — на 17,6%, или на 2,917 млн дал, до 13,658 млн дал. И в 2018 году — на 7,1%, или на 0,970 млн дал, до 12,690 млн дал.

Эксперты объясняют этот факт отнюдь не сокращением потребления водки украинцами. Просто одновременно с сокращением легального производства водки, параллельно растет количество на рынке контрафактного и контрабандного алкоголя.

При этом и стоимость алкогольной продукции постоянно увеличивается. Хотя это из-за этого украинцы меньше пить не стали, а купить на свои зарплаты алкоголя они могут даже больше.

«Мы проанализировали, как изменились покупательная способность украинцев в прошлом году по отношению к алкоголю. За 2018 год алкогольные изделия подорожали от 8% до 12%. Поскольку потребительская инфляция за этот период составила 9,8%, то видим, что некоторые алкогольные напитки подорожали даже меньше, чем выросла инфляция», — сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным Государственной службы статистики за год средняя зарплата украинцев выросла на 20%. В декабря 2017 года она составляла 8 777 грн, тогда как в декабре 2018 года уже 10 573 грн. При этом декабрьскую зарплату мы тратили в январе.

«Бутылка столового отечественного вина 0,75 л выросла в цене на 8%, или на 4,5 грн, и ее среднестатистическая цена составляла 63,3 грн. Отечественное пиво в бутылке 0,5 л подорожало за прошлый год на 11%, или на 1,6 грн, и стоило 15,4 грн. Водка 0,5 л добавила к цене 12%, или 10 грн, и ее стоимость составляла 91 грн.

Мы посчитали, сколько алкоголя можно приобрести на среднестатистическую зарплату в начале 2019-го и, для сравнения, в начале 2018 года.

Вино. В январе 2018 года — 149 бутылок, в январе 2019 года — 167 бутылок. За год покупательная способность выросла на 12%, или на 18 бутылок.

Пиво. В январе 2018 года — 636 бутылок, в январе 2019 года — 686 бутылок, что на 8%, или на 50 бутылок, больше.

Водка. В январе 2018 года — 108 бутылок, в январе 2019 года — 116 бутылок. За среднюю зарплату можно приобрести водки на 7%, или на 8 бутылок больше.

Стоит отметить, что объемы теневого рынка водки продолжают расти из-за высокого спроса. Официальное производство водки упало и в прошлом году более чем на 7%. Но никакая борьба с контрафактным алкоголем не поможет, пока не повысится реальный уровень жизни подавляющего большинства украинцев. Даже при росте покупательной способности человека, получающего среднюю зарплату, мы видим расцвет «наливаек» и торговли алкоголем через интернет", — отметил Алексей Дорошенко.

Напомним, что со 2 октября 2018 года правительство в очередной раз повысило минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Сейчас минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 л составляет 89,4 грн, бутылка натурального вина емкостью 0,7 л — 42 грн, крепленого вина 49 грн, а полулитровой бутылки «трехзвездочного» коньяка — 128,3 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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