Где в Украине самый дорогой хлеб

Деньги

Как ранее прогнозировали эксперты, в Украине растут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Однако стоимость так называемой хлебной корзины заметно отличается в разных регионах страны.

По данным, обнародованным Государственной службой статистики, цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в январе 2019 года выросли на 45 копеек, до 22,2 грн за кг против 21,75 грн за кг в декабре 2018 года. При этом килограмм хлеба из муки 1 сорта подорожал на 30 копеек, с 17,48 грн в декабре 2018-го до 17,78 грн в январе нынешнего года. Хлеб ржаной или пшенично-ржаной подорожал на 36 копеек, до 18,61 грн за килограмм, а популярный в народе батон — на 20 копеек, до 12,77 грн за кило.

Стоит отметить, что в разных регионах цены существенно отличаются. Как пояснил генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, для сравнения брали условную хлебную корзину, в которую положили килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта, ржаного хлеба и полкило батона.

По данным эксперта, в Украине самый дешевый хлеб продают в Одесской области, а самый дорогой — традиционно в Киеве. Так, за столичную хлебную корзину придется заплатить 95 грн, тогда как в Одесской области она обойдется в 63 грн. Любопытно, что в Киевской области цена немного меньше, чем в столице, и составляет 81 грн.

Кроме Одесской области, относительно дешевый хлеб можно приобрести в Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях. Там хлебная корзина обойдется в 64−65 гривен.

Стоит отметить, что в нынешнем году подорожали и другие продукты. В частности, заметно выросли цены на водку вино и пиво. За 2018 год алкогольные напитки подорожали на 8−12%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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