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Апелляция отклонена: дебоширов Мамаева и Кокорина оставили за решеткой
Во вторник, 26 февраля, Московский городской суд отклонил апелляции бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и побоях, на продление срока ареста.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля.
Напомню, что все четверо находятся под арестом с 8 октября прошлого года, когда они в пьяном состоянии избили в Москве трех человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд вынес по делу пьяных российских футболистов Мамаева и Кокорина новое решение.
Фото sport24.ru
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