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Спорт

Апелляция отклонена: дебоширов Мамаева и Кокорина оставили за решеткой

11:53 26 февраля 2019   206
Александр Кокорин Павел Мамаев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 26 февраля, Московский городской суд отклонил апелляции бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и побоях, на продление срока ареста.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля.

Напомню, что все четверо находятся под арестом с 8 октября прошлого года, когда они в пьяном состоянии избили в Москве трех человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд вынес по делу пьяных российских футболистов Мамаева и Кокорина новое решение.

Фото sport24.ru

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