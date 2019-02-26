Спорт

Телевизор вдребезги и «пушка» с 30 метров: «Фенербахче» за 12 минут отыграл три мяча в дерби с «Бешикташем» (фото, видео)

Настоящим украшением 23-го тура чемпионата Турции стало стамбульское дерби между «Бешикташем» и «Фенербахче», завершившееся боевой ничьей — 3:3 (Генюл, 10, Йылмаз, 18, с пенальти, 45 — Зайц, 55, Чифтпынар, 61, Калдырым, 67).

Все бы ничего, но после первого тайма команда бывших киевских динамовцев Домагоя Виды и Джермейна Ленса (обы вышли в стартовом составе «Бешикташа») уверенно побеждала соперника — 3:0. При этом автор «дубля» Бурак Йылмаз не праздновал свой успех: как-никак у него за спиной выступления в футболке… «Фенербахче».

Кстати, один из болельщиков гостевой команды в перерыве пребывал в такой ярости, что кулаком разбил телевизор. Как показал второй тайм, зря…

После перерыва «Фенербахче» сотворил маленький спортивный подвиг, отыграв в логове врага три мяча за 12 минут (особенно хорош был третий гол, забитый Хасаном Али Калдырымом «выстрелом» метров с 30).

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Добавлю, что «Бешикташ» с 40 очками занимает в чемпионате Турции третье место, а «Фенербахче» с 25 пунктами — лишь 14-й.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети появились кадры массовой драки после матча чемпионата Турции.

Фото Twitter ФК «Фенербахче»



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