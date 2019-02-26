Полиция задержала автобусы с "титушками", направлявшимися в Одессу для организации провокаций (фото)

Происшествия

Под Одессой бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции остановили автобусы с молодыми людьми, которые ехали из Киева с целью совершить провокации. Об этом в Facebook сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец „Дональд Кук“, нашлись дегенераты, которые решили „пошатать трубу“. Это сейчас уже дело следствия, выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно так же были заметны в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то „Традиции и порядок“», — написал он.

Форостяк отметил, что «вся эта проплаченная титушня» была только что остановлена ​​еще на подъездах к Одессе, «где попала в засаду силовиков полиции области во главе с «Кровавым Ищем».

Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик

«А заказчик, уверен, также будет установлен, главное чтобы все общество, каждый знал, кто это такие, и кто за ними стоит. Что это не друзья нашего государства, то уж точно понятно, и как видите, стало очевидным», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами Евгения Моринца, участника проекта «Белая балаклава». В СБУ утверждают, что он готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах.

Также сообщалось, что в Днепре сотрудники СБУ задержали местного жителя, работавшего в интересах российских спецслужб и готовившего провокации на выборах. Вместе с ним были задержаны двое жителей области, которых привлекали к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход президентской кампании.

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