Происшествия

Служба безопасности Украины задержала Евгения Моринца, участника проекта «Белая балаклава», по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В СБУ утверждают, что он готовил провокации после первого тура голосования на президентских выборах. Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали парочку за попытку поджога храма «В честь апостола Иоанна Богослова» Запорожской епархии УПЦ МП, заказчики которого находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщает Lb.ua, об этом сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко. По его словам, правоохранители провели обыски в офисе и по месту проживания трех активных участников группы поддержки народного депутата Украины Надежды Савченко, срок содержание которой под стражей недавно продлили на два месяца.

Виктор Кононенко отметил, что эти граждане в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, скрывающимся от украинского правосудия в России, готовились к провокациям, «которые должны были стать толчком к насильственному изменению власти». При задержании Евгения Моринца правоохранители нашли готовый «коктейль Молотова». В СБУ сообщают, что он готовил массовые протесты после первого тура выборов под предлогом фальсификаций, а в координации с Дульским — обеспечение захвата административных зданий и кровопролитие.

«В качестве одного из основных объектов Моринец изучал возможность захвата здания Верховной Рады Украины», — заявил Кононенко и добавил, что активные действия должны были начаться 31 марта, сразу после закрытия избирательных участков. Евгению Моринцу сообщили о подозрении по ч.1 и ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса (Действия, направленные на захват государственной власти).

«С учетом изложенного, обращаюсь к гражданам с призывом не поддаваться на провокации псевдопатриотов. Моринец по социальному статусу безработный. Вчера ему было объявлено подозрение по ст. 109. Сегодня в столице ему будут выбирать меру пресечения», — подчеркнул замглавы СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ заявила о получении оперативной информации о намерении спецслужб РФ инспирировать поджоги культовых сооружений УПЦ МП.

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