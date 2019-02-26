Происшествия

Сеть всполошили слухи о сладостях с наркотиками для школьников в Закарпатье: что известно

В Закарпатье работники полиции проверяют информацию о возможном распространении сладостей с психотропными веществами среди учащихся учебных заведений. Об этом сообщили в Национальной полиции Закарпатской области.

Правоохранители призвали родителей сохранять спокойствие и не распространять сведения, которые пока не имеют никакого подтверждения.

На днях в соцсетях появилась информация о возможном распространении неизвестными лицами психотропных веществ. По словам некоторых ужгородцев, школьникам учебных заведений областного центра неизвестные предлагают сладости и напитки, которые могут содержать наркотические вещества.

В полиции сообщили, что никаких заявлений или обращений в полицию о подобных фактах не поступало. Информация, которую распространили в соцсетях, не подтверждается.

Как писали «ФАКТЫ», в августе прошлого года в Закарпатской области правоохранители обнаружили плантацию конопли и подготовленную к продаже марихуану почти на 40 миллионов гривен. Выращиванием занимался 51-летний житель Ужгородского района.

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