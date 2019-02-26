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Происшествия

СБУ перехватила следовавшую в ОРЛО партию амфетамина на миллион гривен (фото)

15:06 26 февраля 2019   176
амфетамин
Инф. «ФАКТОВ»

Крупная партия с амфетамином не доехала до оккупированных территорий. СБУ вычислила наркокурьера и перехватила противозаконный груз. По предварительным оценкам, на черном рынке за наркотик можно было получить около миллиона гривен.

наркотики

Оперативники СБУ установили, что наркотик переправляли в посылках в Станицу Луганскую. Местный житель получал товар в местном отделении частной почтовой компании, а затем вез амфетамин через линию фронта и продавал на оккупированной территории Луганской области.

Наркодельца задержали на подъезде к контрольно-пропускному пункту на линии разграничения. В автомобиле была обнаружена почтовая посылка, а в ней пять пакетов с амфетамином общим весом полкилограмма.

амфетамин

Вещество изъято и направлено на экспертизу. Следствию предстоит выяснить отправителя груза и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ перекрыла канал поставки наркотиков боевикам на Донбассе. А в целом в рядах российско-оккупационных войск остро стоит проблема наркозависимых и смерти из-за передозировки наркотических веществ.

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