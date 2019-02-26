Сломали ноги и закопали живьем: подробности жестокого убийства под Винницей

Происшествия

В Липовце Винницкой области двое рецидивистов зверски расправились с местным жителем за то, что он свидетельствовал против одного из них на суде. 53-летнего мужчину сначала избили в его квартире, потом выволокли на площадку в зоне отдыха местного ремзавода, после чего вырыли яму на берегу речки Соб и закопали свою жертву. Предполагается, в то время мужчина был еще жив, однако находился без сознания от болевого шока: увидев, что вырытая яма слишком короткая для их жертвы, изуверы переломали мужчине ноги, чтобы он поместился в могилу.

— О случившемся мы узнали только несколько дней спустя, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника Липовецкого райотдела полиции Винницкой области Руслан Гемба. — Дело в том, что потерпевший, хоть и имел жену и детей, жил отдельно от них, поэтому сообщить о его исчезновении было некому. Однако случилось так, что разговор его убийц, которые обсуждали между собой подробности совершенного ими преступления, подслушала местная жительница. Она и сообщила в полицию информацию, что, по ее подозрениям, эти двое убили и закопали человека.

Мы стали отрабатывать версию, поговорили с соседями — оказалось, они слышали крики и шум драки из квартиры мужчины, а его самого после этого не видели. Тогда мы пообщались с подозреваемыми — ранее судимыми за кражи и грабежи молодыми людьми 20 и 23 лет. Сначала они придумывали себе алиби и давали противоречивые показания, но потом сознались в убийстве и показали место, где спрятали тело. Причиной убийства они назвали давнюю вражду: оказалось, потерпевший свидетельствовал в суде против одного из рецидивистов, и тот, выйдя из тюрьмы, решил отомстить.

По факту умышленного убийства по предварительному сговору открыто уголовное производство. Злоумышленникам «светит» до 15 лет лишения свободы. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Добавим, что в настоящее время один из убийц находится под судом за совершение грабежа. Год и 4 месяца он пребывал под стражей, потом был выпущен под домашний арест. 26 февраля Липовецкий районный суд определит обоим злоумышленникам меру пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Кременчугом в машине застрелили бизнесмена. Преступление удалось раскрыть за пару дней. Убийцей оказался должник бизнесмена. Когда подозреваемого взяли под арест, вскрылись шокирующие подробности.

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