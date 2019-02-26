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Зайцева не смогла дослушать свой приговор (видео)
В Киевском районном суде Харькова, где оглашают приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову — участникам смертельного ДТП, не все смогли дождаться вердикта судьи. Подсудимая Зайцева пожаловалась на самочувствие, и ее вывели из зала конвоиры. Дронов остался сидеть в стеклянном «аквариуме».
Оглашение приговора растянулось более чем на час. За это время в душном, тесном зале стало плохо не только подсудимой, но и одному из видеооператоров. Тем не менее, судья не стал делать перерыв на проветривание помещения.
По состоянию на 15.30 судья Виктор Попрас огласил итоги экспертизы, а также озвучил, что вина обоих подсудимых — и Зайцевой, и Дронова — установлена. Прокуроры запросили одинакового наказания для обоих обвиняемых, но последнее слово остается за судьей.
Напомним, резонансное ДТП в Харькове случилось в октябре 2017 года. На перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись «Фольксваген» Дронова и «Лексус» Зайцевой, после чего «Лексус» выехал на тротуар и смертельно травмировал шестерых пешеходов. Еще шестеро пострадавших несколько месяцев провели в больнице. Обвинение запросило для обоих подсудимых по 10 лет лишения свободы.
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