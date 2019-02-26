Воду придется покупать за границей: зафиксировано резкое снижение стока Днепра

Наука и технологии

По итогам 2018 года ученые впервые зафиксировали уменьшение стока воды в Днепре на 11 кубических километров. Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины академик Михаил Ромащенко. По его словам, если столь тревожная тенденция сохранится, водные запасы нашей страны к 2050 году могут сократиться на 20−30 процентов.

— Одной из причин их уменьшения является глобальное потепление, — говорит глава общественной организации «Чистий Днiпро» Дмитрий Надеев. — В Украине оно происходит на треть быстрее, чем в странах Западной Европы: у нас температура поднялась на 0,6 градуса за 10 лет (при этом количество осадков не увеличилось), а в Европе — на 0,4 градуса. В результате потепления меняются границы природных зон: растут площади пустынь и полупустынь, степь наступает на Полесье. Мы живем в такую эпоху, когда в среднем 8 из 10 лет оказываются засушливыми. Все идет к тому, что единственным регионом, в котором будет достаточно воды, останется Волынь.

Существует оценочная шкала обеспеченности водой, разработанная ЮНЕСКО. Согласно этой шкале 1700 кубических метров воды на одного жителя страны — это достаточный запас. В Украине данный показатель составляет 1000 кубов. Причем в южных регионах он значительно ниже — от 400 до 500 кубических метров на человека. Вообще, Украина занимает предпоследнее место в Европе по запасам воды.

Не исключено, что в ближайшие десятилетия наша страна столкнется с глобальными геополитическими вызовами: мы можем последовать печальному примеру Узбекистана, которому приходится покупать воду за рубежом. Уже сейчас приходится постоянно завозить питьевую воду в 1300 населенных пунктов Украины.

— Стране предстоит подняться на качественно новый уровень в деле сохранения водных ресурсов, — говорит академик Михаил Ромащенко. — Резервы в этом отношении у нас впечатляющие: в народном хозяйстве Украины для производства единицы продукции используется примерно в три раза больше воды, чем в развитых странах.

* Академик Михаил Ромащенко: «Одним из дополнительных источников воды для Украины должен стать Дунай, сток которого мы пока используем недостаточно»

Нынешние правовые документы, действующие в нашей стране, нацелены на то, чтобы потребитель получал воду приемлемого качества в достаточных количествах. На Западе подход иной: сохранение запасов воды — в реках, озерах, подземных источниках. Нам следует принять западный подход.

И еще одно: одним из дополнительных источников воды для Украины должен стать Дунай, сток которого мы пока используем недостаточно.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Крыму «власти» признают катастрофическую нехватку пресной воды, от которой больше всего страдают степные сельскохозяйственные районы. Из-за стремительного засоления почвы в степном Крыму исчезло около 70% зеленого покрова, который был в 2013 году.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что специалисты по изменению климата предупреждают: необходимо принимать срочные меры, чтобы остановить глобальное потепление. По мнению ученых, у человечества осталось всего 12 лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Фото с сайта www. zerno-ua.com

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