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Происшествия

На трассе под Винницей загорелся автобус с пассажирами: фото с места ЧП

17:04 26 февраля 2019   288
автобус
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области на трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Могилев-Подольского в Киев. Пассажиры и водитель вовремя эвакуировались, потому обошлось без пострадавших. Пламя удалось потушить лишь после прибытия пожарных.

пожар

Инцидент случился возле города Калиновка. После того, как пожар был ликвидирован, выяснилось, что в автобусе горел моторный отсек.

пожар

Спасатели помогли пассажирам добраться до автостанции в Калиновке и там пересесть на другой транспорт. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

пожар

Напомним, ранее на Волыни загорелся автобус, ехавший в Варшаву. Пассажиры вовремя выбрались, но успели надышаться продуктами горения. А во Львовской области горел автобус с туристами, возвращавшимися с Карпат. Люди чудом не пострадали.

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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

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