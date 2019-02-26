Происшествия

На трассе под Винницей загорелся автобус с пассажирами: фото с места ЧП

В Винницкой области на трассе загорелся пассажирский автобус, следовавший из Могилев-Подольского в Киев. Пассажиры и водитель вовремя эвакуировались, потому обошлось без пострадавших. Пламя удалось потушить лишь после прибытия пожарных.

Инцидент случился возле города Калиновка. После того, как пожар был ликвидирован, выяснилось, что в автобусе горел моторный отсек.

Спасатели помогли пассажирам добраться до автостанции в Калиновке и там пересесть на другой транспорт. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Напомним, ранее на Волыни загорелся автобус, ехавший в Варшаву. Пассажиры вовремя выбрались, но успели надышаться продуктами горения. А во Львовской области горел автобус с туристами, возвращавшимися с Карпат. Люди чудом не пострадали.

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