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На оккупированном Донбассе снова заговорили о выдаче российских паспортов: что об этом известно
На оккупированных территориях вновь начали рассказывать сказки о грядущей раздаче жителям российских паспортов. Таким нехитрым способом оккупационные администрации пытаются поднять подупавший моральный дух населения. Второй целью пропагандистов является обеспечение лояльности жителей к российско-оккупационным войскам.
Как выяснила разведка Министерства обороны Украины, в отличие от прошлых попыток теперь байки о российских паспортах обросли подробностями. Населению внушают, что заменить никем не признаваемые бумажки от «ДНР» на российские паспорта первыми смогут «государственные служащие и представители силовых структур».
Напомним, от жителей на оккупированных территориях террористы требовали оформлять так называемые «паспорта» «ЛНР» и «ДНР». Отказ от получения такого псевдодокумента грозит лишением зарплаты. Несмотря на усилия пропагандистов на Донбассе, «паспорта» от террористов не особо ценятся, поскольку при поездках в Россию такие бумажки вообще не рассматриваются как удостоверения личности.
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