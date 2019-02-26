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Вас не сломать, — голкипер «Шахтера» Пятов написал письмо пленным украинским морякам (фото)
Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов написал письмо со словами поддержки 24 украинским морякам, захваченным 25 ноября российскими силовиками в Керченском проливе и содержащимся в московском СИЗО «Лефортово».
«Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!», — написал Андрей Пятов слова поддержки прямо на борту самолета, на котором «Шахтер» вечером 25 февраля возвращался в Киев после игры в Харькове.
Как выяснилось, несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер (основатели фонда поддержки военнопленных и политических заключенных «Берабер. Вместе»), а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей к украинским морякам, которые находятся в российском плену. Активисты узнали имена кумиров моряков. Среди них оказались и спортсмены — Андрей Пятов, братья Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, футболисты «Динамо».
Кстати, Андрей Пятов, узнав от родственников 25-летнего Богдана Небылицы, 20-летнего Вячеслава Зинченко и 35-летнего Владимира Лисового, что ребята были бы рады получить письмо поддержки, в частности, и от него, не только написал морякам слова поддержки, но подарил морякам футболки «Шахтера» с их фамилиями.
*Футболки от Пятова вместе с письмами от других украинских знаменитостей со дня на день будут доставлены нашим пленным морякам
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед матчем с «Айнтрахтом» футболист «Шахтера» трогательно поддержал умирающего украинского бойца.
Фото Facebook
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