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Происшествия

«Дронова жалко»: сеть взбудоражил приговор виновникам кровавого ДТП в центре Харькова

18:51 26 февраля 2019   1341
дронов
Инф. «ФАКТОВ»

После года судебных разбирательств в Харькове был наконец оглашен приговор по делу о смертельном ДТП. Оба водителя-участника аварии будут наказаны одинаково. И Алена Зайцева, въехавшая в пешеходов, и Геннадий Дронов, столкнувшийся с ней на перекрестке, получили по десять лет тюрьмы и должны выплатить крупные суммы пострадавшим семьям. Если с наказанием для Зайцевой никто не спорит, то по поводу приговора Дронову в сети разгорелись дискуссии.

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Участники дискусии не сомневаются, что оба водителя нарушили правила и должны быть наказаны, но вот провозглашенная судом равная степень вины вызывает обоснованные вопросы.

«Дронову дали столько же, сколько и главной виновнице»;
«За что 10 лет Дронову, я слабо понимаю»;
«Адвокаты того мужика хуже прокурора. Подождем апелляции. Короче, это не правосудие», — убеждены комментаторы.

Следившие за процессом пользователи соцсетей возмущаются, что суд не нашел смягчающих обстоятельств для Дронова.

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В то же время есть и те, кто возлагают вину не на судей, а на неадекватный закон об ответственности за ДТП. Максимальную планку за смерть пешехода явно нужно повысить.

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Напомним, дело о ДТП в Харькове начали рассматривать 6 февраля 2018 года. Приговор обвиняемым был вынесен 26 февраля 2019 года. Дронов после оглашения приговора пообещал подать апелляцию. Зайцева при вынесении вердикта не присутствовала. Сторона обвинения заверила, что решение суда ее устраивает.

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