На сколько подешевеет социальный хлеб для владельцев «Карточки киевлянина»

Деньги

С марта в павильонах «Киевхлеба» владельцы «Карточки киевлянина» смогут купить хлебобулочные изделия со скидкой — в зависимости от льготной категории. Система скидок установлена меморандумом о сотрудничестве между столичной властью и «Киевхлебом». По словам заместителя главы столичной горгосадминистрации Марины Хонды, вскоре к этой программе присоединятся первые точки по продаже хлебной продукции (сначала они поработают в тестовом режиме). Ожидается, что в полном объеме новая система предоставления скидок во всех 150 киосках «Киевхлеба» заработает до конца марта.

Владельцы «Карточки киевлянина» условно разделены на пять категорий, для каждой из которых есть своя скидка (от 20 до 70 процентов). Также предусмотрено, что для покупателей без льгот, но предъявивших такую карточку, цена на социальные сорта хлеба снижается на 20 процентов.

Хлебобулочная продукция будет отпускаться даже без присутствия владельца «Карточки киевлянина». Скажем, если социальный хлеб нужно купить для соседской бабушки, то достаточно предъявить ее карточку и получить соответствующую скидку. Также родственники или опекуны могут с карточкой своего подопечного инвалида или человека с функциональными ограничениями приобрести для него хлеб по доступной цене.

Во избежание скупки хлеба большими партиями и дальнейшей спекуляции вводятся ограничительные меры. Один владелец «Карточки киевлянина» сможет в день приобрести одну единицу хлебной продукции со скидкой: батон «Фирменный» (0,5 кг), «Фирменный украинский хлеб» (0,95 кг) или «Фирменный» хлеб пшеничный (0,65 кг).

Все киоски «Киевхлеба» обеспечиваются терминалами «Ощадбанка», через которые и проводится идентификация льгот владельцев электронных карточек. На чеке, выданном покупателю, будет указана его льготная скидка на хлеб.

В «Киевхлебе» заверили, что цена на социальные сорта их изделий (батон, хлеб украинский, хлеб пшеничный) ежеквартально будет пересматриваться на основе цен на аналогичную продукцию в столичных супермаркетах города. И как бы ни менялась цена, в киосках она все равно останется ниже среднерыночной для всех покупателей, в том числе и для тех, у кого нет «Карточки киевлянина».

Справка. По договору между «Киевхлебом» и столичной горгосадминистрацией с 2014 года в городе создана сеть розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями повышенного спроса и по фиксированным ценам. Сегодня действие этого инвестиционного договора закончилось, и «Киевхлеб» имеет право реализовывать свою продукцию по свободным ценам. Теперь для поддержки льготных категорий киевлян социальным хлебом заключен меморандум о сотрудничестве, согласно которому владельцы «Карточки киевлянина» смогут покупать батон, хлеб украинский и пшеничный со скидками.

Сколько будет стоить хлебобулочная продукция, видно из таблицы:

70-процентная скидка предоставляется:

- киевлянам — членам семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, полученных во время участия в АТО (и при обеспечении ее проведения), в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Луганской и Донецкой областях;

- киевлянам — членам семей тех, чья смерть связана с участием в массовых акциях гражданского протеста в период с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014 года, также тех, кому посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и отстаивание конституционных принципов, демократических прав и свобод человека, самоотверженное служение народу, проявленные во время Революции достоинства;

- детям-сиротам;

-праведникам Бабьего Яра;

60-процентная скидка полагается:

- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и другим причинам;

50-процентную скидку имеют:

- дети — инвалиды с детства;

25-процентная скидка есть:

- у неработающих пенсионеров.

Право покупать социальную продукцию в фирменных киосках «Киевхлеба» с 20-процентной скидкой есть у всех держателей «Карточки киевлянина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что льготники неограниченно могут пользоваться льготным проездом с «Карточкой киевлянина» в общественном транспорте. Только «Карточка киевлянина» является для льготников единственным проездным документом. Сейчас карточкой льготники пользуются не только в метро, но и в наземном транспорте.

«Карточка киевлянина» будет теперь оформляться с расширенным функционалом. Она используется не только как банковская карта (для получения пенсий, зарплат, оплаты покупок), но и имеет всевозможные модули — транспортный, медицинский и другие. Старая карточка действительна до окончания обозначенного на ней срока, а на новой «Муниципальной карточке» также заложена масса приложений. По данным «Ощадбанка», в столице уже оформлено более 630 тысяч карточек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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