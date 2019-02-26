Происшествия

Был в розыске 20 лет: под Киевом поймали серийного вора

В Украине поймали серийного вора, которого разыскивали двадцать лет. Еще в конце 1998 года мужчину и двух его сообщников готовились судить за кражи из магазинов и частных домов, но подозреваемый сбежал из родной Белой Церкви и скрывался почти два десятилетия.

Нашли беглеца в городе Шостка Сумской области. 45-летний мужчина утратил бдительность, думал, что его розыск давно прекратили, и за это поплатился. Белоцерковские правоохранители приехали в Шостку и задержали подозреваемого у него дома.

Мужчине предстоит отвечать по статье о краже (ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса). Дело передано в суд. Если подсудимого признают виновным, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. Учитывая, что подозреваемый находился в розыске, он не может рассчитывать на закрытие дела из-за истечения срока давности.

Напомним, полиции нередко приходится сталкиваться с курьезами при расследовании краж. Так в Киеве поймали необычных «ореховых» воров, а в Хмельницком задержали «домушника», любившего кататься на дверцах холодильников.

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