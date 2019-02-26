Происшествия

В Бердянске зверски убили таксиста: первые детали и фото

Во вторник, 26 февраля, в Бердянске (Запорожская область) был обнаружен автомобиль с окровавленным водителем.

Напомним, 11 февраля, в Харькове неизвестный убил таксиста, после чего скрылся.

В Бердянске машину нашли около 16:30 в районе тупика Восточного проспекта на набережной. Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины от удара ножом в печень.

Как сообщает PRO.berdyansk.biz, по словам очевидцев, пассажир, мужчина 25−30 лет на вид, в куртке кремового цвета убежал в сторону третьего пляжа.

Погибший — водитель автомобиля «Хонда» серебристого цвета, предположительно, занимался частным извозом.

Полиция начала поиск неизвестного.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Киеве нескольких таксистов отравили таллием. А в Ровно группа таксистов жестко наказала пассажира, отказавшегося платить за проезд. Водители угрозами заставили парня облить себя зеленкой, снимая происходящее на камеру.

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