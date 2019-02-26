- 20:54 На Полтавщине родственник умершей попытался вскрыть захоронение
- 20:53 Большому судну не пройти: в сети показали свежие фото Крымского моста
- 20:43 В Риге умер известный советский актер
- 20:30 Где в Киеве запастись продуктами перед Масленицей: адреса
- 20:22 Выдали старое за новое: MARUV отреагировала на опубликованное в росСМИ интервью
- 20:21 Илон Маск будет в шоке: в России заметили автобус с бревном вместо колеса
- 20:03 Борзые щенки не в тренде: в Полтаве взяточники любят отдых в Испании и доллары
- 20:02 В Бердянске зверски убили таксиста: первые детали и фото
- 19:52 Был в розыске 20 лет: под Киевом поймали серийного вора
- 19:41 В Крыму добиваются отказа от изучения в школах крымскотатарского языка
В Бердянске зверски убили таксиста: первые детали и фото
Во вторник, 26 февраля, в Бердянске (Запорожская область) был обнаружен автомобиль с окровавленным водителем.
Напомним, 11 февраля, в Харькове неизвестный убил таксиста, после чего скрылся.
В Бердянске машину нашли около 16:30 в районе тупика Восточного проспекта на набережной. Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины от удара ножом в печень.
Как сообщает PRO.berdyansk.biz, по словам очевидцев, пассажир, мужчина 25−30 лет на вид, в куртке кремового цвета убежал в сторону третьего пляжа.
Погибший — водитель автомобиля «Хонда» серебристого цвета, предположительно, занимался частным извозом.
Полиция начала поиск неизвестного.
Как сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Киеве нескольких таксистов отравили таллием. А в Ровно группа таксистов жестко наказала пассажира, отказавшегося платить за проезд. Водители угрозами заставили парня облить себя зеленкой, снимая происходящее на камеру.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 5 м/с C
Давление: 744 мм