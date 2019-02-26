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Происшествия

На Полтавщине родственник умершей попытался вскрыть захоронение

20:54 26 февраля 2019   217
разрытая могила
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Разрытую могилу обнаружили недавно родные женщины, умершей в июле прошлого года и похороненной на одном из сельских кладбищ в Кременчугском районе Полтавской области. Видно было, что «гробоискатель» проделал большую работу, выбросив на поверхность огромное количество земли, однако захоронение оказалось на месте.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Кременчугского районного отдела полиции Андрея Власенко, куда родственники умершей женщины принесли заявление о надругательстве над могилой, группа реагирования достаточно быстро установила, кто разрыл захоронение. Это оказался 46-летний родственник усопшей. Злоумышленник объяснил, что хотел забрать из гроба ювелирные изделия, однако ему не удалось открыть крышку.

В отношении варвара, незаконно вскрывшего захоронение, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 297 УК Украины («Надругательство над могилой»). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на этот же срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Виннице 53-летнего мужчину сначала избили в его квартире, потом выволокли на площадку в зоне отдыха местного ремзавода, после чего вырыли яму на берегу речки Соб и закопали.

Фото с сайта ГУНП в Полтавской области

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