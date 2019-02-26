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«Чтобы не размножались»: под консульство РФ в Одессе принесли мусор и презервативы (фото)
Во вторник, 26 февраля, группа представителей одесских отделений «Якісне суспільство», «Україна — це ми», «Український народний спротив», «Громадське формування самооборони Одеси» пришли к зданию Генерального консульства РФ в Одессе, на Гагаринском плато. В знак протеста против российской агрессии в Украине, начавшейся ровно пять лет назад с захвата Крыма и в результате которой погибли по меньшей мере 13 тысяч человек, они принесли и разместили на воротах диппредставительства пакеты с макулатурой и мусором.
По словам активистов, это символизирует «мусор истории».
«Еще мы развесили здесь презервативы, — сказал общественник Тодор Пановский. — Они пригодятся российским товарищам, чтобы более не размножаться. Заодно нам не придется тратить деньги на патроны».
За мирной акцией, в финале которой участники зажгли фаеры, наблюдали несколько десятков правоохранителей, не мешая гражданскому протесту.
Ранее эмигрировавший из России актер Алексей Серебряков жестко прошелся по политике кремлевской верхушки. Серебряков прямо объявил, что Кремль несет ответственность за разжигание войны в Украине, а также в Грузии, Сирии, странах Центральной Африки.
А специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Кроме того, на заседании Генеральной ассамблеи ООН посол Евросоюза Жоао Вале де Алмейда выступил за санкции против России из-за ситуации в Крыму.
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