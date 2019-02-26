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- 22:28 Гибель известного АТОшника в Одессе: названы возможные причины трагедии
Гибель известного АТОшника в Одессе: названы возможные причины трагедии
Расследование гибели в Одессе ветерана АТО и участника Майдана Сергея Барса показало, что к трагедии могли привести, как минимум, три причины. Смерть 60-летнего одессита могла наступить вследствие несчастного случая при обращении с гранатой. В свою очередь, близкие погибшего не исключают нападение, а также суицид.
Пока что следствие считает, что у мужчины в руке взорвалась граната. На месте происшествия были найдены осколки и чека от РГД-5. А дома у бывшего военнослужащего нашли ручные гранаты, запалы, боеприпасы к огнестрельному оружию.
Как рассказал советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, есть версия, что взрыв случился, поскольку мужчине попалась граната с «подрезанной» предохранительной чекой. Похожий испорченный боеприпас нашли и дома у погибшего.
Друзья Барса не исключают, что в данном случае речь идет об убийстве, а несчастный случай был инсценирован. «Перед тем как он вышел из дома, он к тому же в домашних тапочках был, кто-то ему позвонил. Конечно у него могли быть враги», — заявил друг погибшего в комментарии ТСН.
Также полностью не исключается версия о самоубийстве на фоне депрессии, семейных неурядиц, болезни матери, финансовых проблем, посттравматического стрессового расстройства.
Напомним, по состоянию на 2018 год число самоубийств среди бывших участников АТО превысило тысячу случаев. Было констатировано, что в воинских частях не хватает специалистов-психологов, а потому психологическая реабилитация становится чистой формальностью.
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