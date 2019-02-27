«Кто заказал Катю Гандзюк?»: в Одессе устроили акцию возле американского эсминца

Происшествия

В Одессе группа активистов прибыла в порт к американскому ракетному эсминцу Donald Cook. Там собравшиеся зажгли файеры и развернули плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Акция прекратилась после вмешательства военного патруля. В полиции уточнили, что задержание митингующих проводили бойцы Сил специальных операций. Всех доставили в Приморское отделение.

По словам советника начальника полиции Одессы Руслана Форостяка, внимание спецназа митингующие привлекли тем, что поздно вечером проникли с рюкзаками в охраняемую зону. Форостяк заявил, что в баннерах спецназ не очень разбирается, а потому не стоит связывать задержание с текстом на баннерах.

«Опрометчивые действия. Не знаю, кто надоумил ребят таким образом дразнить морпехов и спецов ССО, могу только предположить. Это был странный и глупый поступок», — считает советник.

В организации С14 уточнили, что были задержаны трое их активистов. Остальные покинули место событий.

Напомним, подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк объявлено главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Он находится на свободе, внеся денежный залог. Также в деле фигурируют еще семь человек — предполагаемые исполнители и соучастники.

Фото Сергій Мазур/Facebook

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