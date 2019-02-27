26.88 / 27.10 30.46 / 30.86
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Черновцах офицер воинской части наладил торговлю оружием (фото)

10:28 27 февраля 2019   154
В Черновцах офицер воинской части наладил торговлю оружием (фото)
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Черновцах правоохранители задержали за продажу оружия и боеприпасов офицера одной из воинских частей Буковины. Установлено, что военнослужащий продал за 42 тысячи гривен автомат Калашникова, магазин к нему с 30 патронами, 17 гранат РДГ-5 с запалами к ним, гранатомет РПГ-7 и три выстрела к нему.

— Офицера задержали во время получения последней части суммы — 13,5 тысячи гривен. Деньги были изъяты в полном объеме, — сообщила военная прокуратура Западного региона Украины (Львов).

В отношении военнослужащего открыто уголовное производство, решается вопрос о выборе для него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Ведется следствие.

Незадолго до этого на Львовщине военная прокуратура и оперативники СБУ задержали двух капитанов — преподавателей по огневой подготовке одной из воинских частей, дислоцирующихся в Яворовском районе. Офицеры продавали похищенные патроны, заряды к гранатомету, гранаты. В роли покупателей выступали оперативники, которым те обещали продать еще пистолеты и автоматы. Во время торгов офицеров не смутило, что их товар, по «признанию» покупателей, предназначался для совершения преступлений и убийств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине на руках у населения находится от трех до пяти миллионов нелегальных «стволов». Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе военный моряк, проходя службу на малом бронированном артиллерийском катере, продавал боеприпасы посторонним лицам.

А в Торецке на чердаке нежилого дома был обнаружен целый арсенал боеприпасов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Киев
+2

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины