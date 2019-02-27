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В Черновцах офицер воинской части наладил торговлю оружием (фото)
В Черновцах правоохранители задержали за продажу оружия и боеприпасов офицера одной из воинских частей Буковины. Установлено, что военнослужащий продал за 42 тысячи гривен автомат Калашникова, магазин к нему с 30 патронами, 17 гранат РДГ-5 с запалами к ним, гранатомет РПГ-7 и три выстрела к нему.
— Офицера задержали во время получения последней части суммы — 13,5 тысячи гривен. Деньги были изъяты в полном объеме, — сообщила военная прокуратура Западного региона Украины (Львов).
В отношении военнослужащего открыто уголовное производство, решается вопрос о выборе для него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Ведется следствие.
Незадолго до этого на Львовщине военная прокуратура и оперативники СБУ задержали двух капитанов — преподавателей по огневой подготовке одной из воинских частей, дислоцирующихся в Яворовском районе. Офицеры продавали похищенные патроны, заряды к гранатомету, гранаты. В роли покупателей выступали оперативники, которым те обещали продать еще пистолеты и автоматы. Во время торгов офицеров не смутило, что их товар, по «признанию» покупателей, предназначался для совершения преступлений и убийств.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине на руках у населения находится от трех до пяти миллионов нелегальных «стволов». Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе военный моряк, проходя службу на малом бронированном артиллерийском катере, продавал боеприпасы посторонним лицам.
А в Торецке на чердаке нежилого дома был обнаружен целый арсенал боеприпасов.
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