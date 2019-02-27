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На Говерле заблудились туристы: детали поисковой операции
В Карпатах снова потерялись туристы. Мужчина и женщина, отправившиеся 26 февраля на Говерлу, заблудились и ждут спасателей. Хорошая новость состоит в том, что с пострадавшими есть связь, а плохая — в том, что сильный ветер унес палатку, и пара вынуждена ютиться в сугробе.
Потерявшиеся оперативно вызвали помощь, позвонив по 102, а полицейские передали информацию оперативно-спасательной службе Закарпатья. Для помощи пострадавшим созданы две группы — одна движется на Говерлу со стороны села Богдан Раховского района, вторая — со стороны населенного пункта Лазещина. Всего в поисково-спасательной операции участвуют 11 человек и две единицы спецтехники.
Спасательная операция затянулась на всю ночь 26 февраля и продолжилась утром 27 февраля. Спасателям сложно работать из-за плохой видимости в горах, сильного снега и ветра. В районе было объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, ранее в Карпатах потерялась группа из восьми туристов. Четверо смогли выйти к спасателям и позвать на помощь, двое погибли, несмотря на большой опыт горных походов. Еще двое получили сильные обморожения.
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