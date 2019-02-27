26.88 / 27.10 30.46 / 30.86
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Говерле заблудились туристы: детали поисковой операции

10:55 27 февраля 2019   42
спасатели
Инф. «ФАКТОВ»

В Карпатах снова потерялись туристы. Мужчина и женщина, отправившиеся 26 февраля на Говерлу, заблудились и ждут спасателей. Хорошая новость состоит в том, что с пострадавшими есть связь, а плохая — в том, что сильный ветер унес палатку, и пара вынуждена ютиться в сугробе.

Потерявшиеся оперативно вызвали помощь, позвонив по 102, а полицейские передали информацию оперативно-спасательной службе Закарпатья. Для помощи пострадавшим созданы две группы — одна движется на Говерлу со стороны села Богдан Раховского района, вторая — со стороны населенного пункта Лазещина. Всего в поисково-спасательной операции участвуют 11 человек и две единицы спецтехники.

Спасательная операция затянулась на всю ночь 26 февраля и продолжилась утром 27 февраля. Спасателям сложно работать из-за плохой видимости в горах, сильного снега и ветра. В районе было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, ранее в Карпатах потерялась группа из восьми туристов. Четверо смогли выйти к спасателям и позвать на помощь, двое погибли, несмотря на большой опыт горных походов. Еще двое получили сильные обморожения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
+2

Ветер: 5 м/с  C
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины