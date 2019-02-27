На Херсонщине одноклассники отправили 11-летнюю девочку на больничную койку (фото)

Происшествия

В Херсонской области от булинга пострадала 11-летняя девочка. ЧП, после которого школьница попала в больницу, произошло в школе села Таврическое Голопристанского района. Ранее сообщалось, что суд в Борисполе наложил штраф на женщину в размере 850 гривен за буллинг, который совершила ее дочь в селе Вишенки Киевской области.

Об этом сообщает начальник Главного территориального управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский. По его словам, на горячую телефонную линию областного штаба противодействия буллингу обратилась жительница села Татьяна, чью дочь постоянно оскорбляли в школе. После одного из инцидентов девочка оказалась в больнице.

«Оле 11 лет, она занимается танцами, играет на фортепиано и скрипке. И мечтает стать парикмахером. Однако сейчас пятиклассница проводит время не с друзьями, а в травматологическом отделении Голопристанской больницы. Девочка говорит, что еще 19 февраля ее на уроке физкультуры избили несколько одноклассниц», — сообщает Константин Хутковский в социальных сетях.

Мама девочки жалуется, что соученики постоянно издеваются над Олей, а один раз намеренно защемили ей руку. Ребенок жаловался педагогу, однако реакции на это не последовало. «Директор школы заверила, что по данному факту провели внутреннюю проверку, опросили нескольких детей-свидетелей. А вот классный руководитель Оли честно призналась, что некоторых своих учеников не может назвать хорошими и отзывчивыми», — сообщил Хутковский и напомнил, что 19 января вступил в действие антибуллинговий закон, который предусматривает ряд видов наказаний. Это и штрафы до 3400 грн, и общественные работы.

«Если обидчику менее 16 лет, то за его действия будут отвечать родители. Также предусмотрено наказание для руководителя учебного заведения за сокрытие фактов буллинга — это либо штраф до 1700 грн или исправительные работы. Наказание определяет исключительно суд», — отметил он.

Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Правоохранители завели дело по статье 122 ч.1 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») УК Украиныю В то же время родители детей, которых подозревают в избиении девочки, считают травму несчастным случаем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Золочевское районное отделение полиции Львовщины обратилась 14-летняя местная школьница с письменным заявлением об ее избиении. Пострадавшая рассказала, что на городским стадионе ее средь бела дня избили визуально знакомые три девочки.

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