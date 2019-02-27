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Происшествия

Машины смяло от удара: на Закарпатье случилось тройное смертельное ДТП (фото)

11:29 27 февраля 2019   1913
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Инф. «ФАКТОВ»

Страшное ДТП случилось вечером 26 февраля в Закарпатье. На объездной дороге возле города Хуст столкнулись три автомобиля. «Жигули» при ударе смяло так, что авто развалилось на куски, а находившиеся в салоне жители Хуста оказались заблокированы металлом. Еще одного участника ДТП — Volkswagen Passat — после столкновения отбросило на бетонный забор.

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Последствия столкновения на автодороге Мукачево-Рогатин зафиксировали бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатье. Из «ВАЗа» тяжело раненного 50-летнего водителя и погибшего 58-летнего пассажира пришлось вырезать гидравлическим оборудованием.

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27-летний водитель Mercedes-Benz S 430 также получил серьезные травмы и отправлен в Хустскую районную больницу. Пострадал и находившийся за рулем Volkswagen Passat 30-летний мужчина, житель Межгорского района Закарпатья.

Напомним, в местах повышенной концентрации ДТП было решено установить приборы TruCAM, чтобы сдерживать любителей скоростной езды. Работают такие приборы и в Закарпатской области.

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