Происшествия

Машины смяло от удара: на Закарпатье случилось тройное смертельное ДТП (фото)

Страшное ДТП случилось вечером 26 февраля в Закарпатье. На объездной дороге возле города Хуст столкнулись три автомобиля. «Жигули» при ударе смяло так, что авто развалилось на куски, а находившиеся в салоне жители Хуста оказались заблокированы металлом. Еще одного участника ДТП — Volkswagen Passat — после столкновения отбросило на бетонный забор.

Последствия столкновения на автодороге Мукачево-Рогатин зафиксировали бойцы госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатье. Из «ВАЗа» тяжело раненного 50-летнего водителя и погибшего 58-летнего пассажира пришлось вырезать гидравлическим оборудованием.

27-летний водитель Mercedes-Benz S 430 также получил серьезные травмы и отправлен в Хустскую районную больницу. Пострадал и находившийся за рулем Volkswagen Passat 30-летний мужчина, житель Межгорского района Закарпатья.

Напомним, в местах повышенной концентрации ДТП было решено установить приборы TruCAM, чтобы сдерживать любителей скоростной езды. Работают такие приборы и в Закарпатской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter