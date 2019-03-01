«Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 20-го тура премьер-лиги

Спорт

В субботу, 2 марта, в отечественной премьер-лиге поединками с участием грандов — «Динамо» и «Шахтера» — стартует 20-й тур. Подопечные Александра Хацкевича, которым 7 марта в Лондоне предстоит встреча Лиги Европы с «Челси», будут гостить в Чернигове у «Десны» (этот поединок, как и еврокубковый матч в Англии, из-за перебора желтых карточек пропустит словенский легионер киевлян Беньямин Вербич, зато вернулся в строй после травмы венгерский защитник «бело-синих» Тамаш Кадар). А вот «Шахтер» отправится в Одессу, где сыграет с «Черноморцем», проигравшим горнякам две последние встречи с крупным счетом (5:0 и 3:0).

Львовских болельщиков ждет дерби на стадионе «Украина» между соседями по турнирной таблице (девятое и восьмое места) «Карпатами» и «Львовом», в заявке которого на сезон 15 (!) бразильцев. Напомню, что в первом круге дуэль соперников на «Арене Львов» завершилась вничью — 1:1.

Важнейшие с точки зрения попадания в топ-шестерку и борьбы за медали матчи будут сыграны в Запорожье и Александрии. Наверняка и футболисты «Зари», и игроки «Ворсклы» горят желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за провал в прошлом туре (подопечные Юрия Вернидуба были на поле «Динамо» — 0:5, а парни Василия Сачко с разгромным счетом проиграли дома «Карпатам» — 0:4).

Позарез нужны турнирные очки командам Владимира Шарана (александрийцы претендует на медали) и Александра Бабича (мариупольцы сражаются за попадание в топ-шестерку). В первом круге в приазовском городе успех сопутствовал хозяевам поля — 1:0.

И, наконец, «Олимпик» и «Арсенал-Киев», начавшие футбольный год с поражений, сойдутся в очном противостоянии на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Напомню, что динамовская арена в нынешнем сезоне «родная» и для подопечных Вячеслава Шевчука, и для «канониров».

Чемпионат Украины. 20-й тур

2 марта (суббота)

«Десна» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»

«Черноморец» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 2»

3 марта (воскресенье)

«Олимпик» — «Арсенал-Киев» 14:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Ворскла» 14:00 УНИАН

«Карпаты» — «Львов» 17:00 ZIK

«Александрия» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на «Олимпийском» разгромило «Зарю»

Фото ФК «Динамо»



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