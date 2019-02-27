Сбил и протащил пешехода по асфальту: под Киевом таксист устроил жуткое ДТП

Происшествия

В Ракитном под Киевом 36-летний таксист насмерть сбил пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. 43-летний местный житель вечером возвращался с работы, когда из темноты вдруг выскочил автомобиль и на полном ходу врезался в него. Сбив пешехода, водитель не остановился, а поехал дальше, волоча несчастного по асфальту. Когда таксист остановился, пешеход уже был мертв.

— У него не было шансов выжить в такой мясорубке, — объяснил «ФАКТАМ» спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. - Мужчина был сбит с ног мощным ударом и попал между колес машины, которая продолжала двигаться. Таксист проехал около 50 метров и только потом остановился. Но не вышел, не посмотрел, что случилось с человеком, которого он сбил, не попытался ему помочь. Просто сдал назад, объехал тело и отправился домой.

Машину загнал в гараж, жене сказал, что очень устал, и сразу же завалился спать. Случайные свидетели происшествия вызвали полицию и описали, как выглядела машина. По наружным камерам наблюдения в округе мы отследили автомобиль и вычислили владельца. Через час уже звонили в дверь его квартиры.

Он не отпирался, да и не мог — понимал, что на машине остались следы. Жена его, конечно, была в шоке, ведь муж ничего не сказал ей о случившемся. Сам он объясняет случившееся тем, что возвращался из Киева, был очень уставшим и не заметил на обочине пешехода. А вот где и сколько он выпил, не говорит. Это установит экспертиза, равно, как и скорость, с которой таксист ехал. Почему он не остановился и не помог своей жертве, таксист не объясняет, но это понятно и так: был бы трезвым, может, и попытался бы. А поскольку был пьян, понимал, что влип, и скрылся с места происшествия, надеясь, что его не найдут. Но его надежды на оправдались.

Сейчас горе-водитель находится в изоляторе временного содержания, а его автомобиль стоит на штрафплощадке. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой смерть человека, открыто уголовное производство. Таксисту грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Меру пресечения суд определит ему в среду, 27 февраля.

Между тем во вторник, 26 февраля, в Харькове был вынесен приговор по громкому делу Зайцевой-Дронова. В октябре 2017 года «Лексус», за рулем которого была Зайцева, на перекрестке столкнулся с «Фольксваген» Геннадия Дронова. «Лексус» въехал в толпу, сбив одиннадцать человек. Погибли шестеро.

Водителям Алене Зайцевой и Геннадию Дронову, кроме наказания в виде 10 лет лишения свободы, придется возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим.

Дронов намерен подать апелляцию, на то же намекнула адвокат Алены Зайцевой.

К новому суду готовятся семьи погибших и пострадавшие в ДТП.

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