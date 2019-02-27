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Происшествия

Зверское убийство таксиста в Бердянске: преступник попался на камеры видеонаблюдения

13:50 27 февраля 2019   197
таксист
Инф. «ФАКТОВ»

В расследовании жестокого убийства водителя такси в Бердянске помогут записи с камер видеонаблюдения. Предположительный убийца попал на видео, ведется его розыск. Записи с камер на автовокзале анализируются полицией.

Предполагаемому преступнику приблизительно 25−30 лет, рост 170−180 см. Был одет в куртку с капюшоном, светло-серые брюки, темную обувь. Некоторые свидетели говорят о бежевой или кремовой крутке, другие — о светло-зеленой. Также разыскиваемый мог носить очки. По информации Pro.berdyansk, подозреваемый скрылся с места преступления еще на одном автомобиле такси.

Напомним, смертельно раненного 73-летнего таксиста нашли 26 февраля в автомобиле. Машина стояла на Восточном проспекте на набережной в Бердянске. Пожилому мужчине были нанесены колотые раны в область печени. Преступник мог воспользоваться ножом или колющим предметом.

Люди, промышляющие частным извозом, нередко становятся жертвами грабителей. В Киеве перед новым годом двое таких грабителей завладели автомобилем таксиста.

Фото pro.berdyansk.biz

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