Политика

Деревянко обратился к Зеленскому: “Мы нормальные пацаны и топим за одно и то же!” (видео)

Кандидат в президенты Украины от партии «ВОЛЯ», народный депутат Юрий Деревянко, который сейчас находится в Полтаве, обратился к Владимиру Зеленскому с предложением встретиться и обсудить необходимое изменение системы в Украине.

«Мы здесь выступаем за то, чтобы была 10% растаможка. Но когда я ехал в Полтаву, прочитал твою программу… Володя, вижу, что мы нормальные пацаны и топим за одно и то же практически. Этих всех м… ков надо гнать прочь», — обратился Деревянко к Зеленскому во время автопробега за доступные автомобили.

Политик предложил Зеленскому встретиться: «Слушай, давай встретимся, поговорим. С меня пицца!»

Напомним, СМИ обнародовали информацию о том, что предвыборная программа Зеленского является почти точной копией программы Юрия Деревянко. Известно, что Юрий Деревянко выложил свою программу в открытый доступ еще до того, как Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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