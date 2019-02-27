26.86 / 27.06 30.46 / 30.85
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Прыжок с трамплина едва не закончился трагедией для норвежского спортсмена (видео)

23:07 27 февраля 2019   200
Йорген Граабак в прыжке
Инф. «ФАКТОВ»

Норвежский лыжник Йорген Граабак заставил изрядно поволноваться своих фанатов, когда на тренировке на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) прокатился с горы на огромной скорости, выполняя прыжок с трамплина высотой 99 метров.

Однако опасения не оправдались и 27-летнему спортсмену помощь медиков не понадобилась. По его словам, он отделался лишь разорванным костюмом и разбитым шлемом.

В сети появилось видео падения спортсмена.

Отметим, что в 2014 году Йорген Граабак стал двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как российский биатлонист чуть не избил норвежского из-за проигрыша гонки чемпионата мира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Киев
+1

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины