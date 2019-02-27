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Прыжок с трамплина едва не закончился трагедией для норвежского спортсмена (видео)
Норвежский лыжник Йорген Граабак заставил изрядно поволноваться своих фанатов, когда на тренировке на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) прокатился с горы на огромной скорости, выполняя прыжок с трамплина высотой 99 метров.
Однако опасения не оправдались и 27-летнему спортсмену помощь медиков не понадобилась. По его словам, он отделался лишь разорванным костюмом и разбитым шлемом.
В сети появилось видео падения спортсмена.
Отметим, что в 2014 году Йорген Граабак стал двукратным олимпийским чемпионом.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как российский биатлонист чуть не избил норвежского из-за проигрыша гонки чемпионата мира.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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