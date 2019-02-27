«Челси» без скандального голкипера победил дома «Тоттенхэм»: видеообзор матча

Спорт

В среду, 27 февраля, на футбольных полях Туманного Альбиона состоялись поединки 28-го тура чемпионата Англии, в которых схлестнулись с соперниками все гранды премьер-лиги.

В центральном матче игрового вечера соперник «Динамо» в Лиге Европы «Челси» в лондонском дерби встречался на «Стэмфорд Бридж» с «Тоттенхэмом»

Кстати, главный тренер «аристократов» Сарри оставил ослушавшегося его в финале Кубка лиги вратаря Кепу Аррисабалагу, на скамейке запасных, предпочтя испанцу Вилли Кабальеро. «Это мой выбор. Это месседж моей команде. Мы команда, а не 25 футболистов», — заявил Маурицио Сарри.

«Челси» уверенно отомстил подопечным Маурисио Почеттино за поражение в первом круге — 2:0 (Педро, 57, Триппье, 84, в свои ворота).

«Челси»: Кабальеро, Маркос Алонсо, Давид Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Азар (Виллиан, 60), Педро, Игуаин (Жиру, 87).

Другие матчи тура с участием грандов принесли такие результаты:

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 1:0 (Агуэро, 59, с пенальти).

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Сити» и отыграл весь матч. Наш соотечественник получил от WhoScored оценку 7,1 (это третий результат в команде после Кевина де Брюйне — 7,4 и Данило — 7,4). Зинченко совершил 132 касания к мячу (лучший в поединке), отдал 97 точных передач (92 процента), выиграл два верховых мяча, совершил три удачных отбора и два перехвата.

«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0 (Мане, 9, 20, Ориги, 66, ван Дейк, 79, 82).

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (Уорд, 66 — Лукаку, 33, 52, Янг, 83).

«Арсенал» — «Бернли» — 5:1 (Езил, 4, Мхитарян, 27, Кошельны, 47, Обамеянг, 59, Ляказетт, 78 — Ли Муссе, 30).

Лондонский «Арсенал», одержавший более чем уверенную победу, стал восьмым клубом, который пропустил 1000 мячей в чемпионате Англии (ранее эту отметку пересекли «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Саутгемптон»).

Положение лидеров после 28 туров:

1. «Ливерпуль» — 69 очков;

2. «Манчестер Сити» — 68;

3. «Тоттенхэм» — 60;

4. «Арсенал» — 56;

5. «Манчестер Юнайтед» — 55;

6. «Челси» — 53 (27 матчей).

Добавлю, что перед матчем Лиги Европы с «Динамо» (7 марта в Лондоне) «Челси» еще проведет в премьер-лиге поединок на поле «Фулхэма» (3 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» финале Кубка английской лиги проиграл по пенальти «Манчестер Сити».

Фото Twitter ФК «Челси»



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