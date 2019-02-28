- 11:17 Гигантский паук поймал в джунглях опоссума: жуткое видео
- 11:15 Украина возглавила антирейтинг по уровню заболеваемости корью
- 11:11 Прорыв года: MARUV получила награду в России
- 11:07 Помогал бойцам АТО: в страшном ДТП в Ровно погиб известный активист
- 11:05 После разгрома «Реала» «Барселона» потроллила лучшего футболиста мира
- 10:59 Ровно 70 лет назад родился знаменитый украинский композитор Владимир Ивасюк
- 10:54 За «неприличный след» машины на снегу американке выписали штраф на 100 долларов
- 10:41 Должность судьи нужно сделать выборной, — Рабинович
- 10:39 Я наелся: Лукашенко сделал неожиданное заявление о своем президентстве
- 10:38 Нет совести и обязательств: в сети сравнили обращение России и Пакистана с военнопленными
Субсидии в денежной форме: кому и как их будут выплачивать
В этом году вводится монетизация жилищных субсидий. Меняются не правила назначения субсидий, а алгоритм их выплаты. Выплаты в денежной форме будут осуществляться в зависимости от категории граждан через «Укрпочту» и банковские учреждения.
Как сообщили в «Ощадбанке», клиенты, которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года, получат компенсацию в денежной форме с марта 2019 года. Счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии, и субсидианту следует самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные деньги. А их остаток после получения субсидии и расчета за коммунальные услуги потребитель сможет тратить по своему усмотрению (если за счет потребления этих услуг в меньшем объеме удастся сэкономить часть средств).
Для удобства всем субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка пройти регистрацию на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/sb или в контакт-центре «Ощадбанка» (тел. 0−800−210−800, по Украине звонки бесплатны со стационарных и мобильных телефонов). Это позволит субсидианту самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей. Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему «Швидка копійка» Ощадбанка или на текущие счета, открытые в «Ощадбанке». Для получения нужны паспорт и идентификационный код.
При этом если трудоспособный субсидиант (не пенсионер) уже имеет текущий счет в «Ощадбанке», то субсидия будет автоматически зачислена именно на этот счет, и финучреждение отправит SMS о его поступлении (при включенной услуге SMS-банкинга).
Если субсидиант не имеет текущего счета в «Ощадбанке», службы социальной защиты пришлют адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через «Ощадбанк». При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов «Швидка копійка» субсидианту предложат открыть текущий счет. Это позволит при зачислении дальнейших субсидий получать от «Ощадбанка» SMS о поступлении субсидии (при включенной услуге SMS-банкинга). Не нужно будет каждый раз посещать отделение для получения субсидии — она будет автоматически зачисляться банком на карту; клиент сможет снимать эти средства в любом банкомате, а также удобно и своевременно оплачивать коммунальные услуги в мобильном или интернет-банкинге «Ощад 24/7».
Субсидиантам-пенсионерам в отличие от предыдущей категории получателей компенсаций не нужно дополнительно регистрироваться — они получат субсидию одновременно с пенсией через «Укрпочту» или на свой банковский пенсионный счет (в «Ощадбанке» или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).
Справка. Относительно информации о потребленных услугах, начисленных суммах, размере задолженности/переплаты субсидианты могут обращаться к поставщикам коммунальных услуг. По любым вопросам, связанным с назначением субсидии, следует обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, звонить на правительственную «горячую линию» (15−45) или подавать обращения на сайте правительственного контактного центра www.ukc.gov.ua.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о механизме выплаты субсидий наличными.
Ответы на самые волнующие вопросы о субсидиях читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Субсидии с марта станут выдавать наличными: как это будет работать».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 4 м/с С
Давление: 731 мм