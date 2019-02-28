Политика

Ситуация со свиным гриппом в Украине под контролем благодаря прошлым заслугам Тимошенко, — политолог

Ситуация со свинным грипом в Украине под контролем благодаря прошлым заслугам Юлии Тимошенко. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала политолог Анне Быкова.

«В Кировоградской области на прошлой неделе был зарегистрирован очередной летальный исход от осложнения, вызванного вирусом гриппа типа А (H1N1) „Мичиган“. Все узнали знакомый код? Да, это именно „свиной грипп“. Как сообщают в Кировоградском областном лабораторном центре, это уже четвертый летальный случай в области с начала года», — пишет Быкова.

Отсутствие масштабной эпидемии свиного гриппа в Украине Быкова связывает с деятельностью в 2009 — начале 2010 гг. премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Напомню, что в прошлый раз, 10 лет назад, Украина обошла по стеночке эпидемию „свиного гриппа“ как раз благодаря своевременному вмешательству Тимошенко. Как премьер-министр она смогла оперативно принять нужные решения и действия… Сегодня на Национальном медицинском форуме она предложила создать единую национальную стратегию системы здравоохранения», — добавила Быкова.

Напомним, с начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая. Вирус гриппа «Мичиган» — это разновидность штамма H1N1, известного как «Калифорния», или свиной грипп, который активно циркулировал в Украине в 2009—2010 годах.

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