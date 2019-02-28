- 19:59 На Киевщине директор интерната присваивал пенсии пациентов
- 19:56 Боевики "ДНР" отправили на подвал экс-регионала
- 19:39 Фигурант дела о подкупе избирателей не явился на допрос в ГБР
- 19:32 В Одессе рецидивист тяжело ранил ножом офицера полиции
- 19:22 Украинский лоукостер сменит базовый аэропорт
- 19:20 В порту Мариуполя обнаружили старинное сооружение
- 19:06 В Днепре школьники массово отравились самодельными игрушками
- 18:45 В России лавина накрыла группу туристов: в сети показали видео с места происшествия
- 18:44 Где в Киеве 1 марта из-за ремонта будет ограничено движение транспорта
- 18:44 Дикие люди: сеть возмутили фото стихийной свалки в лесу под Киевом
Ситуация со свиным гриппом в Украине под контролем благодаря прошлым заслугам Тимошенко, — политолог
Ситуация со свинным грипом в Украине под контролем благодаря прошлым заслугам Юлии Тимошенко. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала политолог Анне Быкова.
«В Кировоградской области на прошлой неделе был зарегистрирован очередной летальный исход от осложнения, вызванного вирусом гриппа типа А (H1N1) „Мичиган“. Все узнали знакомый код? Да, это именно „свиной грипп“. Как сообщают в Кировоградском областном лабораторном центре, это уже четвертый летальный случай в области с начала года», — пишет Быкова.
Отсутствие масштабной эпидемии свиного гриппа в Украине Быкова связывает с деятельностью в 2009 — начале 2010 гг. премьер-министра Юлии Тимошенко.
«Напомню, что в прошлый раз, 10 лет назад, Украина обошла по стеночке эпидемию „свиного гриппа“ как раз благодаря своевременному вмешательству Тимошенко. Как премьер-министр она смогла оперативно принять нужные решения и действия… Сегодня на Национальном медицинском форуме она предложила создать единую национальную стратегию системы здравоохранения», — добавила Быкова.
Напомним, с начала эпидемического сезона гриппа в Украине зарегистрировано 33 летальных случая. Вирус гриппа «Мичиган» — это разновидность штамма H1N1, известного как «Калифорния», или свиной грипп, который активно циркулировал в Украине в 2009—2010 годах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 728 мм